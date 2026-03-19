「セクト網走店」が2026年3月22日(日)オープン

株式会社セクトセクト網走店外観

北見市を中心に不動産・賃貸管理事業を展開する株式会社セクト（本社：北海道北見市とん田東町404番地、代表取締役社長：近江 陵太郎）は、2026年3月22日（日）、網走市に新拠点となる「セクト網走店」を開設いたします。本店舗は、美幌店に続く市外2店舗目であり、グループ全体で4店舗目の運営となります。

■ セクトの事業実績

創業以来、北見市を拠点にオホーツク管内全域で不動産の「賃貸仲介・管理・売買」を一気通貫で手がける総合不動産企業として事業を拡大してまいりました。

特に賃貸管理部門においては、リーシング（客付け）からメンテナンス、リフォーム提案までを自社内で完結させることで、高い入居率とオーナー様の資産価値向上を実現しております。また、既存の不動産流通に加え、近年では自社施工による建築事業にも着手し、土地の有効活用から新築住宅の供給まで、住まいに関するあらゆるニーズに対応できる体制を整えています。

賃貸仲介実績：1,736件 オホーツク管内仲介件数18年連続1位

（全国賃貸住宅新聞調べ）※2026年1月時点

管理戸数：7,632戸 オホーツク管内管理件数16年連続1位

（全国賃貸住宅新聞調べ）※2025年8月時点

入居率 ：91.89%

※2026年2月時点

売買実績：累計成約件数 2,850件以上

※2026年2月時点

建築事業：自社施工実績 5棟（新規事業）

※2026年2月時点

組織規模：従業員数 69名

※2026年2月時点

■ 網走店開設の経緯

網走エリアにおける約200室の賃貸管理業務を開始しており、現地拠点を設けることで、管理物件の維持管理および入居者対応の迅速化を図り、オーナー様の賃貸経営を近接地からサポートする体制を構築いたします。

■ 店舗概要

セクト網走店

オープン：2026年3月22日（日）

所在地 ：〒093-0033

北海道網走市駒場北5丁目83番地1

電話番号：0152-67-8630

営業時間：10:00～18:00

定休日 ：第3火曜日・毎週水曜日

【会社概要】

＜会社名＞

株式会社セクト

＜代表者＞

代表取締役社長 近江 陵太郎

<資本金>

1000万円

<所在地>

【本社】

〒090-0833 北海道北見市とん田東町404番地

TEL 0157-23-2103

【いい部屋ネット北見店】

〒090-0051 北海道北見市高栄東町1丁目11番2号

TEL 0157-23-8126

【美幌店】

〒092-0027 北海道網走郡美幌町稲美90番地96

TEL 0152-73-3000

【網走店】〒093-0033 北海道網走市駒場北5丁目83番地1

TEL 0152-67-8630

<事業内容>

不動産の賃貸借、管理・修理及び仲介、売買、建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売、貸マンション、貸家及び貸アパートの経営、不動産資産活用コンサルティング、損害保険代理業、生命保険代理業、賃貸物件借上、上記以外に付帯関連する一切の業務

<URL>

コーポレートサイト：https://www.e-sect.co.jp/

お部屋探し賃貸ナビ：https://www.kitami-chintai.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セクト 担当：社長室 室長 村中 岳

TEL：0157-23-2183 ／ E-mail：muranaka@e-sect.co.jp