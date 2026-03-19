“巨大与党”でどうなる国会!?中学受験にぴったり 政治がわかる学習ノベル『１話３分 物語でわかる政治 闇落ち天使は当選確実!?』刊行

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年３月21日（土）に『１話３分 物語でわかる政治 闇落ち天使は当選確実!?』（作：ないとーえみ、絵：知己夕子）を刊行します。本書は小学６年生の男子ミナトと世直しのために降臨した自称「大天使」のキラのおもしろおかしいやりとりを通して、憲法や国会、内閣、予算といった政治に関する事柄を学んでいくスタイルの小説です。１話あたり５ページと短く、また各話の最後に言葉の解説があるので、手軽に学習できるのが特徴です。

賢さ控えめ開成ボーイぎん太と母 絶賛!!

国の仕組みを身近に！

受験の導入に最適!!

政治の言葉やシステムは日常じゃないから拒否感を覚えがち。

だけど、この物語では子どもの日常を通して国の仕組みが描かれ、

暗記ではない理解を得られる。

苦手な子どもや保護者こそ読んでほしい。

物語は全50話。日本の政治や社会の仕組みを徹底解説。毎日小学生新聞の人気連載の書籍化で、毎日新聞元政治部記者（元官邸キャップ）が監修。

物語で楽しく理解 -学習ノベル好評 既刊-

＜書誌概要＞

AI、SNS、炎上…魔王と一緒に学ぶネットリテラシー『転生魔王のネット戦略』上下各1100円（税別）株、日銀、インフレ…貧乏神と一緒に学ぶ金融教育『俺のマネースキルが爆上げな件』上下各1100円（税別）東大教授に挑戦!!磨け！ 論理的思考『数字やデータのナゾをとく フェイクを見破れ』（著：山口慎太郎）1200円（税別）

【書名】『１話３分 物語でわかる政治 闇落ち天使は当選確実!?』

【著者】作：ないとーえみ、絵：知己夕子

【定価】1540円（10％税込）

【仕様】四六判並製（縦188×横128）、312ページ

【発売日】2026年3月21日（土）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon→ https://www.amazon.co.jp/dp/4533171656

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-601-89fea4fd7d742a4e738810b34d01fef3.pdf