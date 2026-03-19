桜の開花とともに春本格化。あまおうビュッフェに「桜スイーツ」登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご＆あまおうスイーツ～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo/

ホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、“いちごの王様”「博多あまおう」をはじめ、いちごをテーマにしたスイーツビュッフェ『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』を開催中です。2026年4月19日（日）までの期間限定で、桜スイーツが新たに登場。日本庭園を正面に望むガーデンビューとともに、桜を眺めながらお愉しみいただけます。

いよいよ開花！桜色に煌めく絶景とともに、期間限定の「桜スイーツ」を。

400年余りの歴史を有する約1万坪の日本庭園を望む「ガーデンラウンジ」。フルハイトウインドウ越しに、時間とともに移ろう景観を愉しみながら、優雅なひとときをお過ごしいただけます。江戸城外堀に囲まれた広大な日本庭園では、全19種類58本の桜が時期をずらして咲き、長期間にわたり美しいお花見の景色をお愉しみいただけます。

そんな春のひとときを彩るように、スイーツビュッフェに期間限定の桜スイーツが加わりました。

春の訪れを感じる桜の和スイーツが登場！

『さくら寒天』（左）、『桜くず餅ゼリー』（右）

春の訪れを感じさせる和スイーツ2種が、期間限定で新たにラインアップ。桜風味のくず餅ゼリーに黒蜜あんこ、塩えんどう豆、桜の塩漬けをあしらった『桜くず餅ゼリー』は、やさしい甘さとほのかな塩味が調和する上品な味わいに仕上げました。さらに、口どけの良い寒天にさくら寒天とあまおう寒天を重ね、やわらかく弾力のある桜の求肥を添えた『さくら寒天』も登場。桜の風味と彩りをお愉しみいただける、春ならではの和スイーツです。

新スーパーあまおうショートケーキスーパーチョコレートショートケーキあまおうロール

また、“スーパーシリーズ”の始まりを飾る『新スーパーあまおうショートケーキ』をはじめ、博多あまおうの魅力を存分に味わえるいちごスイーツも豊富にご用意しました。長崎県産「太陽卵」を使用したふんわり軽やかなスポンジ生地に、九州大牟田産の生クリームを合わせた同商品は、素材の美味しさを最大限に引き出した逸品です。さらに、キャラメリゼしたヘーゼルナッツやアーモンドの香ばしい食感がアクセントの『スーパーチョコレートショートケーキ』、あまおう・生クリーム・黒蜜あんこを包み込んだ『あまおうロール』など、多彩なラインナップをお愉しみいただけます。

土・日・祝限定！夜のスイーツビュッフェが期間限定で開催！

土・日・祝日限定で、19:30までの夜の部も開催中です。期間中は、日本庭園が一面桜色に染まる『東京「夜桜」ライトアップ』も実施。昼とは異なる幻想的な桜色の景色とともに、この時期ならではのスイーツ体験を、ご家族やご友人とお愉しみください。

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご&あまおうスイーツ～』夜の部

2026年4月29日（水・休）までの土・日・祝日 17:30～/18:00～ ※90分制

『東京「夜桜」ライトアップ』2026年4月26日（日）まで

日没約30分前点灯～26:00 ※日本庭園の開園は22:00まで

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご＆あまおうスイーツ～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo/

[期間]

2026年5月6日（水・休）まで

※桜スイーツは4月19日（日）まで

[時間]

11:30～ ※90分制

[料金]

平日 大人 \7,500～ お子さま \4,200 ／ 土・日・祝日 大人 \9,000～ お子さま \4,200

※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※お子さまは4～12歳。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

[店舗]

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー ロビィ階

[お問合わせ]

Tel: 03-5226-0246（ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」直通）