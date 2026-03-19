TMSイベントがマッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」ユーザー限定婚活イベント「1on1マッチングイベント」を開催！

株式会社TMSホールディングス

株式会社トータルマリアージュサポートが運営するTMSイベントポータル（https://www.exeo-japan.co.jp/）は、恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」ユーザー限定の婚活イベント 「1on1マッチングイベント」 を開催いたします。

本イベントは、マッチングアプリ「ペアーズ」の利用者を対象に、実際に対面でコミュニケーションを取る婚活イベントの機会を提供することで、より自然で真剣な出会いの創出を目的としています。

近年、マッチングアプリは出会いの手段として広く普及し、お相手探しをする上で非常にメジャーな手段になっていますが、中には「メッセージのやり取りだけでは相手の人柄が分かりにくい」「実際に会うまでのハードルが高く、発展させるのが難しい」と感じる方がいらっしゃることも事実です。

本イベントでは、こういった課題を解消するため、個室スタイルの婚活イベントとして開催し、普段はアプリを利用しているユーザー同士が落ち着いた環境で1対1の会話を楽しめる場を提供します。

■イベントの特徴

本イベントは、参加者がリラックスし、本質的な交流を楽しめるよう、以下の5つのポイントにこだわって企画しました。

1．個室スタイルの婚活専用会場

全てのイベントを、TMSイベントが保有している婚活パーティー専用の個室会場で開催。

周囲の目を気にせず、落ち着いた空間で参加者同士が会話を楽しめます。

2．参加者全員と1対1で会話できる進行

フリータイムを設けず、参加者全員と順番に1対1で会話できる形式を採用。

普段はアプリのみでお相手探しをしていて、本イベントで初めて婚活イベントに参加する方にも安心して交流できる進行となっています。

3．プロフィールカードによる会話サポート

婚活パーティー専用のプロフィールカードを活用することで、初対面でもスムーズに会話を始めることができます。

また、全イベント選べるドリンク&お菓子付きのため、ドリンクやお菓子を楽しみながらリラックスしてお話することができます。

4．アプローチタイム・マッチングタイムを実施

イベントの最後にはマッチングタイムを設けています。また、アプローチタイムも設け、参加者同士が気になった相手へ意思表示できる仕組みを導入しています。

5．イベント後はアプリでも繋がれる

イベント終了後は、マッチングアプリ「ペアーズ」を通じて、参加時に気になったお相手へ「いいね！」を送ることが可能です。

リアルイベントとオンラインサービスを組み合わせることで、出会いの機会を最大限に広げます。

■イベント概要

イベント名：1on1マッチングイベント

主催：TMSイベント（株式会社トータルマリアージュサポート）

対象：恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」ユーザー限定

形式：1対1トーク形式の婚活イベント（個室会場）

内容：プロフィールカードを使用した1対1トーク、アプローチタイム、マッチングタイム

参加方法：ペアーズ公式サイトまたはアプリ内のイベント一覧(https://pairs.lv/event/list) から予約

開催会場：仙台個室会場・静岡個室会場・大宮個室会場・岡山個室会場

■今後の展開

株式会社トータルマリアージュサポートでは、これまでオフラインでの出会いを強みとして全国的に婚活イベントを展開をしてきましたが、本イベントのようにオンラインと組み合わせた新しい出会いの機会を提供することで、普段は婚活イベントに参加せずにマッチングアプリのみで出会いを探している方に対しても、安心してパートナー探しができる環境づくりを提供することを目指し、さらなる出会いの機会提供に尽力します。

今後もマッチングアプリとの連携イベントなどを通じて、出会いの選択肢を広げる取り組みを進めてまいります。

■全国各地で開催中

北海道（札幌）、宮城県（仙台）、埼玉県（大宮）、千葉県（千葉駅前）、東京都（新宿、八重洲）、神奈川県（横浜）、静岡県（静岡駅）、愛知県（名古屋駅新幹線口）、福井県（福井市）、京都府（烏丸、JR京都駅前）、滋賀県（草津）、大阪府（梅田、大阪駅前第３ビル、心斎橋）、兵庫県（神戸三宮）、岡山県（岡山駅前）、香川県（高松）、福岡県（天神）、大分県（大分市）ではパーティー専用個室会場をご用意し婚活パーティーを開催しています。また、専用個室会場のある地域だけでなく、東北・関東・北陸・中部・東海・中国・四国・九州と全国規模で公共施設等にて行うイベント企画などもご用意しております。

https://www.exeo-japan.co.jp/

■会社概要

結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/）

結婚相談所事業（サービス名称：fufu CLUB https://fufu-club.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）

※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営

イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/）

イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/）

イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/）

イベント事業（サービス名称：Meeting Terrace https://www.meetingterrace.jp/）

イベント事業（サービス名称：fufu PARTY https://fufu-party.com/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:SCRUM https://scrum-n.co.jp/）

結婚相談所支援事業 (サービス名称:結婚相談所TV https://kekkon-tv.com/)

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：BRIFE - ブライフ - https://tms-brife.com/）

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：la ape - ラ・アーペ - https://la-ape.com/）

保険代理店事業