中部国際空港セントレアは顧客サービス国際空港評価で12年連続世界第1位を受賞しました！

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、英国SKYTRAX社が実施する顧客サービスに関する最新の国際空港評価において、「Regional Airport※」部門で12年連続世界第1位、「Regional Airport※ in Asia」部門で16年連続第1位を獲得しました。

※Regional Airport ： 主として短・中距離路線が運航され、長距離国際路線の主要ハブではない空港

この国際空港評価は100以上の国籍の空港利用者が参加した空港顧客満足度調査により行われるもので、当空港においては特に、空港スタッフ部門と保安検査部門において高い評価を受けました。

これもひとえに日頃よりセントレアをご利用くださっている全てのお客様のご支援と現場で働く従業員一人ひとりの努力の賜物です。

今後もセントレアで働く従業員が“チームセントレア”として安全・安心な空港、快適で楽しい空の旅をご提供できるよう努めてまいります。

※特設WEBサイト：https://www.centrair.jp/awards/skytrax2026.html

■受賞内容

・タイトル ： World Airport Awards 2026

・実施主体 ： SKYTRAX社 （1989年創立、英国ロンドンに拠点を置く航空業界の格付け会社）

・受賞部門 ： Regional Airport部門

1. World's Best Regional Airport 第1位 ※12年連続

2. Best Regional Airport in Asia 第1位 ※16年連続

■受賞コメント ： 中部国際空港株式会社 代表取締役社長 籠橋 寛典

この度、栄誉あるWorld's Best Regional Airportを12年連続で、Best Regional Airport in Asiaを16年連続で受賞することができました。

これは、セントレアを愛し、日々お客様の安全と笑顔のために尽くしている、空港で働く全ての皆さまの努力の賜物です。私は、この“チームセントレア”を心から誇りに思い、深く感謝をしております。

そして、空港を利用してくださるお客様、地域の皆様、セントレアの成長を支えてくださっている全ての方々にも心より御礼申し上げます。

今回の受賞を励みに、今後もお客様および空港の安全確保を最優先に、チームセントレア一丸となって皆様の期待にお応えできるよう努めてまいります。

引き続き、セントレアへのご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■授賞式

左：当社代表取締役社長 籠橋 寛典 右：SKYTRAX社 CEO Edward Plaisted氏

2026年3月18日（水）には、イギリス・ロンドンにて「World Airport Awards 2026」の授賞式が行われ、当社から代表取締役社長の籠橋 寛典が出席しました。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：https://www.centrair.jp/corporate/