フロッグウェル株式会社、ケーブルテレビ事業者向けSalesforce業務基盤構築支援の実績を公開

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、ケーブルテレビ事業者を対象に、Salesforceを活用した業務基盤の構築支援を実施してきた取り組みとその成果を公開いたします。営業活動の効率化から代理店管理、コールセンター対応の品質向上、基幹システムとの連携まで、業界固有の複雑な業務課題に対応した総合的なSalesforce活用を実現しています。

■背景・課題

近年、ケーブルテレビ業界では放送サービスに加え、通信サービスや各種付加価値サービスの拡充が進み、事業環境が大きく変化しています。しかしながら、サービスの多様化・高度化に伴い、業務運営や顧客管理において以下のような課題が顕在化しています。

- 加入者・契約・提供サービスに関する情報が複数の基幹システムに分散しており、情報の一元管理が困難- 個人単位ではなく、世帯単位で契約状況や利用サービスを把握・管理する必要性の高まり- 代理店・取次店における営業活動の進捗管理が煩雑化し、管理工数が増大- コールセンター対応において応対品質にばらつきが生じやすく、対応ノウハウの属人化が課題- 新規加入者獲得に向けた営業活動において、エリア特性を踏まえた戦略立案が難しい状況

こうした課題を背景に、業界全体として「情報の一元化・可視化」と「業務品質の標準化」を実現できるCRMプラットフォームの活用が強く求められています。

■取り組み概要

当社は、CRMプラットフォームであるSalesforceをフロント業務の基盤として活用し、業務効率化および顧客対応力の向上を目的とした以下の取り組みを実施しました。

基幹システム連携による情報の一元管理

SymphonizerやDCBEEなどの基幹システムとSalesforceを連携し、加入者情報・契約情報・提供サービス情報を統合的に管理する環境を構築しました。各システムに分散していた情報を集約することで、担当者が迅速かつ正確な顧客対応を行える基盤を整備しています。

世帯単位での加入者管理の実現

加入者を世帯単位で管理するデータモデルを構築し、複数サービスの契約状況や家族単位での利用状況を俯瞰的に把握できる仕組みを整備しました。個人単位の管理では捉えきれない世帯全体のサービス利用状況を可視化しています。

Experience Cloudを活用した代理店管理の強化

代理店向けポータルサイトを構築し、案件登録や進捗状況の確認を可能とすることで、営業活動の可視化と管理負荷の軽減を実現しました。代理店・取次店との情報共有がリアルタイムで行えるようになり、営業効率が大幅に向上しています。

コールセンター業務の高度化および品質の平準化

問い合わせ履歴や対応ノウハウをSalesforce上に蓄積・ナレッジ化することで、経験の浅い担当者でも一定水準の対応品質を維持できる業務環境を整備しました。属人化していたノウハウを組織の資産として活用できる体制を実現しています。

地図情報を活用した営業支援の推進

既存契約者情報を地図上に可視化し、新規開拓営業やエリア特性を踏まえた営業戦略立案への活用を可能としました。エリアごとの契約状況をひと目で把握することで、より精度の高い営業活動を支援します。

■フロッグウェルの強み

フロッグウェルは、単なるシステム導入にとどまらず、業界特性を踏まえた業務全体の最適化を強みとしています。特にケーブルテレビ事業者様向けの支援においては、以下の点が高く評価されています。

- ケーブルテレビ業界固有の業務フローへの深い理解と豊富な支援実績- Symphonizer／DCBEEをはじめとする業界基幹システムとのSalesforce連携実績- 代理店・コールセンターを含めた全体最適を実現する業務設計力- 導入後の定着・運用改善まで支援する伴走型のコンサルティングアプローチ

■期待される効果

本支援を通じて、以下の効果が期待されます。

- 営業効率の向上：代理店ポータルや地図情報を活用することで、営業活動の可視化と効率化が進み、新規加入者獲得に向けた戦略的なアプローチが可能になります。- 運用負荷の軽減：基幹システムとの連携により情報の二重入力や手動集計が削減され、現場担当者の業務負担を大幅に軽減します。- サービス品質の向上：コールセンターにおけるナレッジ活用の仕組みにより、対応品質が平準化され、顧客満足度の向上につながります。

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、Salesforceを中核とした業務基盤構築を通じて、ケーブルテレビ事業者様の営業効率向上、運用負荷軽減、サービス品質向上を継続的に支援してまいります。

Salesforceの導入・活用にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶▶▶お問い合わせはこちら◀◀◀

https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム