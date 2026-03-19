広島に大型XR体験施設「IMMERSIVE JOURNEY 広島（仮称）」誕生!

株式会社CinemaLeap

株式会社CinemaLeap（本社：東京都品川区、代表取締役：大橋哲也）は、NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田 康）が基町クレド（広島県広島市）内でリニューアルを進める商業施設「パセーラ」において、大型XR体験施設「IMMERSIVE JOURNEY（イマーシブジャーニー）広島（仮称）」を開業いたします。なお、開業は2027年春を予定しています。

パセーラ パース画像

■IMMERSIVE JOURNEYとは

「IMMERSIVE JOURNEY」は、2024年 12月に横浜で開館した国内最大級の大型 XR体験施設です。 来場者はヘッドマウントディスプレイを装着し、広大な空間を自らの足で自由に歩き回りながら、まるで異世界を旅するような没入体験を味わえます。最大 4名までのグループで同時に体験でき、時代や場所の制約を超えたスケールで世界各国の XR作品を体感できるのが特徴です。横浜では、「まるで本当にその場所に行って旅をしているよう」「これまでの VRとは違う没入体験」といった声が寄せられるなど、多くの利用者から高い評価を得ています。また、2026年1月には「IMMERSIVE JOURNEY 名古屋」が東海エリア初の大型・常設XR体験施設として開業し、さらに多くの方にご体験いただいております。 広島で2027年春に開業する本施設は、横浜、名古屋に続いて、最新のVR技術を駆使し、時代を超えて世界を巡る“物語の旅”を提供します。「みんなで」「行きたいときに」「次々と新しい作品を」楽しめる場として、日本におけるXRを新たな文化として定着させることを目指しております。

体験の様子

■公開作品実績について

横浜と名古屋では、ファラオ時代のエジプトへのバーチャルリアリティの旅『Horizon of Khufu（ホライゾン・オブ・クフ）』を公開しております。VRカルチャー&エンタテインメントの第一人者であるフランスの Excurio（エクスキュリオ）によって制作された「没入型探検」である同作品は、これまで世界 27都市で 250万人以上に体験されています。この没入型探検では 4500年前の古代エジプトを舞台に、ギザ台地の上空飛行、クフ王のピラミッド頂上への登頂と圧巻の 360度パノラマ、ミイラ化の儀式が行われる大ピラミッドの通路と埋葬室、王妃の間の発見、そしてナイル川で行われるクフ王の葬儀参列などが展開されます。まるで時空を超えて旅をするかのように、圧倒的な没入感とともに物語の世界を体験していただけます。

なお、広島での公開作品については2027年初頭にお知らせする予定です。

Nile - Horizon of Khufu - 16-9 - (C) ExcurioPyramid Panorama - Horizon of Khufu - 16-9 - (C) Excurio

■施設概要

1.施設名

IMMERSIVE JOURNEY 広島 (仮称)

2.所在地

広島県広島市中区基町６－７８ パセーラ 8階

3.開業日

2027年 春 予定

IMMERSIVE JOURNEY ロゴ

■株式会社 CinemaLeapについて

株式会社 CinemaLeapは、2019年に設立された、ストーリーを軸とした新しい XR体験を提供するクリエイティブカンパニーです。ヴェネチア国際映画祭をはじめとした世界的映画祭にノミネートされた XR 映画のプロデュース実績を持つほか、最先端の技術力と高いストーリーテリング能力を組み合わせ、VR/AR/MR 分野で革新的な体験を世界に発信しています。また、XRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」の開催などを通じて、業界の発展に貢献しています。

CinemaLeap 公式HP：https://cinemaleap.com/

■Excurioについて

Excurioは、芸術・歴史・科学を融合した大規模バーチャルリアリティ体験を通じて文化的発見を提供しています。広大な会場での自由な探索を可能にする設計で、ストーリーテリング、教育、エンターテインメントを統合しています。これまで『Horizon of Khufu』『Eternal Notre-Dame』『Life Chronicles』『Tonight with the Impressionists』『The Secret of the Pyramid Builders』などの作品を制作し、パリ、モントリオール、上海、シカゴなど世界9か国・26会場にわたる先進的な文化施設や没入型空間で、300万人を超える来場者を魅了してきました。世界的に著名な科学者や歴史家とのコラボレーションによって開発されたExcurioの体験は、過去や未来の物語を鮮やかに蘇らせ、私たち人類の文化、歴史へのより深い理解とつながりを育みます。私たちのミッションは「驚きに満ちた文化との出会いをつくること」。単純でありながら、力強い未来を描いています。大規模な会場での運営を可能にする独自のプラットフォーム技術で、Excurioは文化体験における新しいあたりまえを作っていきます。