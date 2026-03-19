【ポケットモンスター】婚約・結婚指輪。ニャオハ、ホゲータ、クワッスなど新たに21種類のマークが仲間入り！シンプルなリングにさりげなくふたりのお気に入りのポケモンを

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、婚約・結婚指輪にポケモンのマークやカラーストーンを追加するサービスを展開しています。

2026年3月19日（木）より、ニャオハ、ホゲータ、クワッスなど新たに21種類のポケモンを追加します。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて販売します。

ユートレジャーオリジナルのセレクトオーダーサービスとして、日常に溶け込むシンプルなデザインに、ご希望に合わせてポケモンのマークやカラーストーンをお入れします。「A to M」などイニシャルを刻印することも可能です。「4ステップで完了する手軽さ」が、多くの方から好評を得ています。

■「シンプル＆選べるマーク 婚約指輪・結婚指輪」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/908_1_d14bb7e7365c2c4c557321fbd4cfd98f.jpg?v=202603191251 ]

大切なブライダルリングが、ふたりで初めて一緒に選ぶ一生の思い出や宝物になるようにと想いを込めたサービスです。

オーダーの流れ

エーフィ：アメシスト使用、ブラッキー：ムーンストーン使用ゲンガー：タンザナイト使用、ルカリオ：ブルートパーズ使用イーブイ 上段：ピンクトルマリン使用、イーブイ 下段：ペリドット使用

1.指輪のデザインを選択

デザインラインナップは30種類以上。

お好みのデザインや素材からお選びください。

2.誕生石を選択

選べるカラーストーンは12種類。

ポケモンをイメージしたカラーや、誕生石、石言葉の意味から選ばれるのもおすすめです。

※天然石につき色味が異なる場合があります

3.マークを選択

選べるマークは今回の追加で100種類以上に。

お好みのポケモンのマークを、リング1点につきおひとつお選びいただけます。

※リングの幅・デザインによってお入れできるマークが異なります

4.指輪のサイズと刻印を選択

＜サイズ＞６号～19号から選択可。

＜刻印＞アルファベット大文字／数字／.(ドット)／&／toを組み合わせて最大8文字まで刻印が可能です。

■大切なリングをより彩ってくれる特別なケースをご用意

選べるマーク一覧（全100種類以上）

仲良く寄り添うピカチュウが箔押しでデザインされた専用ケースモンスターボール アクセサリーケース（有料）も購入可能

フシギダネ、フシギバナ、ヒトカゲ、リザードン、ゼニガメ、カメックス、ピカチュウ、ピッピ、

ロコン、プリン、ニャース、ヤドン、ヤドラン、ゲンガー、コイキング、ギャラドス、ラプラス、

メタモン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、カビゴン、カイリュー、ミュウツー、

ミュウ、チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコ、ピチュー、メリープ、マリル、エーフィ、ブラッキー、

ソーナンス、キモリ、アチャモ、ミズゴロウ、メガサーナイト、ラティアス、ラティオス、ジラーチ、

ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ、ルカリオ、グレッグル、リーフィア、グレイシア、

メガエルレイド、ツタージャ、ポカブ、ミジュマル、ハリマロン、フォッコ、ケロマツ、ゲッコウガ、

カエンジシ（オスのすがた）、カエンジシ（メスのすがた）、フラベベ、フラエッテ、ニャスパー、

ペロッパフ、エリキテル、ニンフィア、デデンネ、ヌメラ、クレッフィ、バケッチャ、

ジガルデ・コア、ジガルデ（10％フォルム）、ジガルデ（50％フォルム）、ディアンシー、

モクロー、ニャビー、アシマリ、キテルグマ、ミミッキュ、サルノリ、ヒバニー、メッソン、

ニャオハ、ホゲータ、クワッス、モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、

マスターボール

取扱店詳細

ユートレジャーオンラインショップおよびユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にてご注文を承っております。サイズ計測以外にもお手入れ・お取り扱い方法などについてもご説明させていただきますので、是非この機会にお立ち寄りください。

ユートレジャーについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/908_2_8039d9d0347e4c9338310650763b7154.jpg?v=202603191251 ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official