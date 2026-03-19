紫・紅・白と鮮やかな色の藤が楽しめる　第61回こうなん藤まつり

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江南市観光協会では、2026年4月17日（金）から5月3日（日・祝）の期間、「第61回こうなん藤まつり」を開催します。「第61回こうなん藤まつり」では、色鮮やかな藤を楽しめるほか、パン祭りや音楽ライブなど、様々なイベントを実施します。

「第61回こうなん藤まつり」が開催される藤の名所「曼陀羅寺公園」は、14世紀前半、後醍醐天皇の勅願で建立された尾張の古刹、曼陀羅寺の隣に位置しています。期間中は、広さ4,700平方メートル の敷地内に、最長75ｍの藤棚に早咲きから遅咲きまで、紫・紅・白と色とりどりの藤が咲き誇ります。藤の房は、長く優雅なものや短く可憐なもの、八重咲きのものなど、11種類の藤が会場を彩ります。夜間はライトアップを行い、来場客を幻想的な世界に誘います。

「第61回こうなん藤まつり」の期間中は、期間限定で出店する茶店で、味噌を載せた豆腐田楽などのグルメが楽しめるほか、市内中高生による演奏やアーティストのライブ、地域の伝統を再現した「嫁見まつり」、地元の人気ベーカリーが集結したパンまつりなど、多くのイベントを実施します。

この機会に藤の名所として知られる江南市を訪れ、色とりどりの藤とともに江南市の魅力をお楽しみください。

■イベント概要

日時：2026年4月17日（金）から5月3日（日・祝）

会場：曼陀羅寺公園 江南市前飛保町寺町202

アクセス：名鉄犬山線江南駅 バス 10分

特設サイト：https://www.konan-kankou.jp/?p=6041

※注意事項

・駐車場の台数が限られているため、できる限り公共交通機関をご利用ください。

今回から新しく駐車場シェアリングサービス「特Ｐ」と連携を行います。特Ｐとは、会場周辺などで空き駐車スペースを持っている方と駐車場を借りたい方を繋げるサービスで、日付や時間を指定してネットで駐車場を予約することが可能です。ぜひご利用ください。