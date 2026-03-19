「CAPCOM CONNECT SPACE」内「DIVE！CAPCOM」にて「バイオハザード」シリーズ30周年を記念した展示を開催！

株式会社カプコン

見て、触れて、遊べる体感型のエンターテインメント空間「CAPCOM CONNECT SPACE（カプコンコネクトスペース）」内「DIVE！CAPCOM」にて、2026年3月22日（日）に30周年を迎える「バイオハザード」シリーズを振り返る記念展示を開催します。

■開催概要

・開催店舗：CAPCOM CONNECT SPACE （カプコンコネクトスペース）

・開催日：2026年3月22日（日）より

・開催時間：11：00 ～ 20：00

・店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kitte





■実施内容

初代『バイオハザード』から最新作『バイオハザード レクイエム』までの歴史をたどるヒストリー展示に加え、シリーズ30周年を記念した「アート＆ロゴの大型壁面展示」などを行います。

長年愛され続ける「バイオハザード」シリーズの歩みを、一堂にご覧いただける企画となっております。



■DIVE！CAPCOMとは

カプコンの最新情報を見て、触れて、遊ぶことができる全国初の体感型施設です。

ブース内では、本展示に加えて、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台も完備しております。

ここでしか味わえない没入感を、ぜひご体験ください。



・「バイオハザード」シリーズ30周年記念サイト

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html



・カプコンアミューズメント公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/



・カプコンアミューズメント公式X

https://x.com/Capcom_amuse





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