豪華賞品が当たる！プレミアムウォーター新規ご契約者様限定！『ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会』

プレミアムウォーター株式会社



良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会』を2026年3月19日（木）から開始いたします。

本キャンペーン期間中にプレミアムウォーターを新規でご契約いただくと、人気家電他、豪華賞品が当たる『ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会』にご参加いただけます。

■ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会について

3月19日（木）～ 6月11日（木）のキャンペーン期間中に、プレミアムウォーターを新規でご契約いただくと、人気家電他、豪華賞品が当たる『ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会』にご参加いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2026年3月19日（木）～ 2026年6月11日（木）

＜参加方法＞

プレミアムウォーターに新規お申込後、マイページよりお支払方法の登録が完了すると、抽選画面が表示されます。

（Web申込みにより、すでにお支払方法の登録が完了している場合は、マイページTOPに抽選画面が表示されます。）

＜対象者＞

プレミアムウォーターを上記期間中に新規でご契約いただき、7月12日（日）までにサーバーの設置が完了した方

※プレゼントの抽選は当社との間のご契約、1契約につき1回のみとさせていただきます。

※2026年7月13日（月）時点でサーバー設置完了の確認が取れない場合、又は解約手続き中・解約済みのお客様は、当選権を失効するものとし、賞品の発送を見送ることになりますのであらかじめご了承ください。

＜抽選・当選通知について＞

当選賞品は、抽選後すぐにご確認いただけます。抽選後、翌日までに当選内容の確認メールをご登録メールアドレスへお送りいたします。（ご登録メールアドレスはマイページよりご確認ください。）

＜賞品発送について＞

プレミアムモールクーポン以外の当選賞品の発送は、4月上旬以降、ウォーターサーバーのお届けが完了した方を対象に順次おこないます。

＜ハズレなし！絶対もらえるプレミアム大抽選会特設サイト＞

https://premium-water.net/pw/cp/2026spring_sa/

■プレゼント内容

象印マホービン サーモス 魚沼産こしひかり 5キロ

IH炊飯ジャー 真空断熱ポット コーヒーメーカー （毎週3名・計36名様）

STAN.NW-SB10 ECK-1000

（毎週1名・計12名様） （毎週2名・計24名様）

にんべん Amazonギフトカード プレミアムウォーター

だしポットキット （500円分） 非売品！ぴーちゃんぷくぷくシール

（毎週5名・計60名様） （毎週50名・計600名様） （毎週70名・計840名様）

プレミアムモール

特別10％OFFクーポン

（参加いただいた方全員）

※お客様のご都合により、以下の対応はできかねますのでご了承ください。

（i）当選したプレゼントを他のプレゼントと交換すること

（ii）プレゼントを返品すること

（iii）プレゼントを換金すること

（iv）プレゼントの時価等をもってお水代金等に充当すること

※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。

※Amazon、Amazon.co.jp及びそのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本キャンペーンの内容・プレゼント期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

プレミアムウォーター公式X（旧Twitter） ：https://x.com/premium_water

プレミアムウォーター公式Facebook ：https://www.facebook.com/premiumwater.net

プレミアムウォーター公式Instagram ：https://www.instagram.com/premium_water

プレミアムウォーター公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@premium_water_official