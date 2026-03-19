現役医師が開発する医師専用アプリ「MOTiCAN-モチカン-」、サービス開始約1年5ヶ月で医師ユーザー数4,000人を突破

株式会社MedicalApp



株式会社MedicalAppが提供する、医師の働き方を支援するアプリ「MOTiCAN（モチカン）」の医師ユーザー数が、サービス開始から約1年5ヶ月で4,000人を突破したことをお知らせいたします。

MOTiCANでは、サービスの信頼性向上を目的に医師免許登録の仕組みを導入しています。





ユーザーの中心は内科専攻医および初期研修医であり、これからのキャリアにおいて内科領域を志向する若手医師層が多く利用しています。アプリ内に蓄積されたデータ数は累計4万件を超え、現在も月を追うごとに登録ペースは加速しています。ダウンロード後に使われなくなるアプリが多い中、MOTiCANは医師の日常に組み込まれる形で継続的に利用されています。

■ J-OSLER支援を軸とした集中アップデート



MOTiCANは直近のアップデートにおいて、内科専門医取得に必須となるJ-OSLER対応機能の強化に注力しています。J-OSLERの症例整理や進捗管理を包括的に支援するアプリは市場にほとんど存在せず、MOTiCANはこの領域を開拓するポジションにあります。なお、主要機能については特許出願中です。

長期的な進捗を一目で把握できるダッシュボードの新設をはじめ、日々の操作性を高めるユーザーインターフェースの細やかな改修を重ねてきました。

北海道大学の調査では、J-OSLERのために専攻医は中央値225時間、勤務時間の約1.4ヶ月分に相当する時間を要するとされています。MOTiCANは「J-OSLERにはなくてはならないアプリ」を目指し、この膨大なレポート管理・症例整理の負担を軽減するアップデートを継続的に行ってまいります。

■ アプリを超えた情報発信 ── noteメディア・Instagramでの展開



MOTiCANはアプリ単体にとどまらず、J-OSLERや内科専門医取得に関する情報発信にも力を入れています。

このたび、J-OSLER対策に役立つ記事や医師のキャリアに関するコンテンツを発信するnoteメディアを新たに開設いたしました。



また、InstagramではJ-OSLERに関連した実践的な情報を発信しており、フォロワー数は1,350人に到達。毎月300人以上のペースで純増を続けています。

アプリ・メディア・SNSを組み合わせ、内科専門医を目指す医師を多面的にサポートする体制を構築しています。

note：https://note.com/motican

Instagram：https://www.instagram.com/motican.app

■ 代表取締役コメント

「医師にしかわからないペインが、なかなか解決されない。MOTiCANは、その課題を医師自身の手で解決するために生まれたアプリです。4,000人の先生方に日常的にご利用いただいていることは、我々のアプローチが現場の課題を捉えている証だと感じています。今後はJ-OSLER支援をさらに深化させ、内科専門医を目指すすべての医師にとって、最も頼れるパートナーとなれるよう開発を続けてまいります。」

■ 今後の展望

MOTiCANは、医師同士の口コミとSNSを中心にユーザーを拡大してきました。4,000人を超える医師ユーザー基盤は、内科専攻医・初期研修医を中心とした若手医師に日常的にリーチできるプラットフォームへと成長しています。

現在はiOS版での提供ですが、今後はAndroid版およびWeb版の開発も予定しており、より多くの医師が利用できるマルチプラットフォーム展開を見据えています。

今後もJ-OSLER支援を中心に、現場の医師が本当に必要とする機能を積み重ね、内科専門医を目指すすべての医師にとって不可欠なツールとなることを目指してまいります。



また、AIを用いた情報取得支援機能についても準備を進めており、医師ユーザーに役立つ機能を実装してまいります。

■ 「MOTiCAN（モチカン）」サービス概要

サービス名：MOTiCAN（モチカン）

対応端末：iOS

料金：医師専用, 基本無料

ダウンロードサイト：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/motican-%E3%83%A2%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%B3/id6670722748)

知的財産：主要機能について特許出願中/「MOTiCAN」商標登録済み

■ 会社概要

会社名：株式会社MedicalApp

設立：2024年4月

事業内容：医師向けアプリケーションの企画・開発・運営

URL：https://medicalapp.co.jp