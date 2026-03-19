【イオン超！春トク祭り特別企画】総菜売場の春のイチオシは「焼鳥」と「ピザ」！お花見・行楽・春休みにぴったりの“みんなで食べたいメニュー”を強化

イオン株式会社

イオンリテールは２０２６年３月２０日（金・祝）※１）からの「イオン超！春トク祭り」に合わせ、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」※２）約３５０店舗にて、総菜売場の“春のイチオシ商品”として「焼鳥」と「ピザ」を強化して展開します。家族や仲間が集まる春に向け、手軽で満足感のある人気メニューをさらに充実させます。

◆イチオシ１.：「国産鶏の焼鳥串」

― たれの旨みと香ばしさにこだわった、行楽に最適な人気商品 ―

濃口醤油とたまり醤油を合わせ、三温糖で甘みとコクを引き出した「醤油だれ」と、本みりんと藻塩で素材の旨みをいかした「塩だれ」の２種類を、期間限定のお得な価格で販売します。程よい焼き目が香ばしさを引き立て、ひと口食べると鶏肉のジューシーさとたれの深い味わいが広がります。

串のまま片手で食べられる手軽さに加え、冷めても美味しく、屋外でも食べやすいのが特長です。温め直すと香ばしさがより引き立ち、行楽・お花見にもぴったりな商品です。

【国産鶏の焼鳥串 販売概要】

販売期間：１.２０２６年３月２０日（金・祝）～３月２３日（月）/ ２.２０２６年３月２７日（金）～３月３１日（火）

規格・売価： １本あたり 本体１００円（税込１０８円）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の約３５０店舗※２

ＵＲＬ：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/pc/chirashi/yakitori/(https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/pc/chirashi/yakitori/)

◆イチオシ２.：「ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ」

「ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ」は、１.チーズトマトのうまみと爽やかなバジルの風味マルゲリータ、２.コクとうまみのポテトとベーコン、３.甘辛タレが絡むてりやきチキン、そして４.魚介の旨みが広がるシーフードの４つの人気のピッツアを一度に楽しめる贅沢な一枚です。選ぶ楽しさとシェアする喜びをひとつにした、心もお腹も満たす充実感たっぷりなピッツアです。

ピッツァソリデラの商品は、ご自宅で温め直してもさらに美味しくなるよう工夫した本格ピッツァです。パーティーやおうちごはん、おつまみの一品としてもぴったりです。イオンネットスーパーでの配送にも対応しているので、手軽にご注文いただけます。

【ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ販売概要】

販売期間：２０２６年３月２７日（金）～３月３１日（火）

販売売価：本体７９８円（税込８６１.８４円）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」等約３５０店舗※２

ＵＲＬ： https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/pc/chirashi/pizzasorridera/

ご参考: イオンのバラ売り焼鳥について

イオンリテールでは、「好きな串を好きなだけ楽しめる焼鳥売場」として、焼鳥のバラ売り販売を順次拡大しています。定番から希少部位まで幅広いラインアップを揃えており、家族やグループの好みに合わせて選べる楽しさが好評です。

たれは「醤油だれ」「塩だれ」の２種類を香ばしく仕上げ、屋外でも家庭でも美味しく味わえるよう工夫しています。家飲みのおつまみや小腹満たし、夕食のおかずはもちろん、ピクニックや家族の集まりなどの行楽シーンでも気軽に楽しめる、多彩な串をご用意しています。

現在、約１００店舗で展開、今後も取り扱い店舗をさらに増やしていく予定です。お客さまの多様なニーズにお応えする“使い勝手のよい総菜売場”の実現を目指し、引き続き品ぞろえとサービスの拡充に取り組んでまいります。

■ 取り扱い商品の一例

もも／ねぎま／かわ／レバー／つくね／ぼんじり／ももにんにく／ふりそで／むね大葉 ほか

※店舗により取り扱い商品は異なります。

■焼鳥バラ売り導入店舗（２月末時点）

●茨城県：イオンスタイル水戸内原、イオン土浦店、イオン古河店、イオン笠間店、イオンつくば店

●群馬県：イオンスタイル高崎

●埼玉県：イオンスタイル大宮西口駅前、イオン川口前川店、イオン春日部店、イオン浦和美園店、イオンスタイル武蔵狭山、イオンスタイル入曽駅前、イオンスタイル上尾、イオンスタイルレイクタウン、イオンスタイルふじみ野、イオン大宮店、イオン熊谷店、イオンスタイル与野

●千葉県：イオンスタイル幕張新都心、イオン市川妙典店、イオンスタイル市川コルトンプラザ、イオン船橋店、イオンスタイル成田、イオンスタイル成田ニュータウン、イオン東金店、イオン津田沼店、イオン八千代緑が丘店、イオンスタイル君津、イオン富津店、イオン高根木戸店、イオン館山店、イオン鎌ヶ谷店

●東京都：イオン東雲店、イオンスタイル南砂、イオンスタイル板橋、イオンスタイル竹の塚、イオンスタイル多摩平の森、イオン東久留米店

●神奈川県：イオン駒岡店、イオンスタイル東神奈川、イオンスタイル横浜高田、イオンスタイル新百合ヶ丘、イオン相模原店、イオン秦野店、イオンスタイル湘南茅ヶ崎、イオン厚木店、イオン大和店、イオン大和鶴間店、イオン久里浜店

●新潟県：イオンスタイル中山、イオンスタイル新潟亀田インター、イオン新潟西店、イオンスタイル黒崎、イオン新発田店、イオン小千谷店、イオンスタイル三条須頃

●富山県：イオン高岡江尻店

●石川県：イオン金沢店、イオンもりの里店、イオン松任店

●福井県：イオンスタイル福井開発

●山梨県：イオンスタイル甲府昭和

●長野県：イオンスタイル飯田アップルロード、イオン須坂駅前店、イオンスタイル須坂

●静岡県：イオンスタイル浜松西伊場、イオン浜松西店、イオン焼津店

●愛知県：イオンスタイル熱田、イオンスタイルナゴヤドーム前、イオン名古屋東店、イオンスタイルワンダーシティ、イオン三好店、イオン木曽川店、イオン半田店、イオンスタイル豊田

●三重県：イオンスタイル松坂船江、イオンスタイル鈴鹿白子、イオン四日市尾平店

●京都府：イオン京都洛南店、イオン久御山店

●大阪府：イオンスタイル長原駅前、イオンスタイル鶴見緑地、イオンスタイルおおとり、イオンスタイル大日、イオン日根野店、イオンスタイル古川橋駅前、イオン布施駅前店、イオンスタイル東大阪、イオンスタイル金剛

●兵庫県：イオンジェームス山店、イオンスタイル西宮今津、イオンスタイル伊丹、イオンスタイル伊丹昆陽、イオン南淡路店、イオン猪名川店、イオン明石店

●奈良県：イオンスタイル橿原、イオン櫻井店

●鳥取県：イオン日吉津店

●島根県：イオン菅田店

●岡山県：イオンスタイル岡山

●広島県：イオン三原店

●山口県：イオン防府店

●愛媛県：イオンスタイル今治馬越、イオンスタイル松山

●香川県：イオン綾川店

※１：一部店舗では販売期間が異なる場合があります。

※２：一部店舗では取り扱いが無い場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。