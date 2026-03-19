脱炭素社会の実現に次世代高効率モータで貢献するネクストコアテクノロジーズ、シリーズAおよびデットファイナンス総額20.73億円の資金調達を実施

ネクストコアテクノロジーズ株式会社

脱炭素社会の実現に貢献する次世代高効率モータの開発・製造を手掛けるネクストコアテクノロジーズ株式会社（本社：京都府宇治市、代表取締役：山本 勇輝、以下「当社」）は、株式会社デンソーらを引受先とする第三者割当増資、および株式会社三井住友銀行からの融資により、総額20.73億円の資金調達を完了したことをお知らせいたします。

本件資金調達における主な引受先・金融機関

＜第三者割当増資の主な引受先＞

・株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：林 新之助、以下、デンソー）

＜金融機関＞

・三井住友銀行

資金調達の背景と目的

当社は、鉄基アモルファス積層コアをはじめ革新的なモータコア技術の開発を進めており、世界各国の大手メーカーから数多くのご依頼をいただいております。

今回の資金調達により、以下の3点を重点的に推進いたします。

１. 開発・製造拠点「ネクストコアテクノロジーズ 伊万里製作所」の新設

開発センターおよび製造拠点として「ネクストコアテクノロジーズ 伊万里製作所」を新設いたします。

新工場の稼働により、量産体制を確立し、国内外の自動車メーカーや産業機器メーカーへの供給体制を強化してまいります。

- 工場所在地 : 佐賀県伊万里市黒川町塩屋字七ツ島- 工場完成予定: 2026年8月- 稼働開始予定: 2026年10月- 主な製造品目: 鉄基アモルファス系合金、低損失積層コア、高効率モータコア

２. デンソーとの次世代モータージェネレーター分野における業務提携

今回の資本業務提携により、当社が開発する鉄基アモルファス系合金の材料・加工技術を活用し、両社でモーターコアの共同開発を目指します。

３. 採用活動の強化

人材採用を強化し、グローバル展開を見据えた組織体制を構築してまいります。

ネクストコアテクノロジーズ株式会社について

当社は、「持続可能な地球の実現」に向けて、2022年に設立されたクライメートテックスタートアップです。従来のモータコア材では実現できなかった低損失・高透磁率を兼ね備えた鉄基アモルファス系合金「HLMET(R)」および「アモルファス積層コア」を開発・製造しております。当社のコア材を用いることで、従来のモータと比較して最大40%以上*の消費電力改善が確認されており、エアコン、電気自動車や産業用モータ、他の省エネルギー化、小型・高出力化に貢献しております。

*ネクストコアテクノロジーズ株式会社調べ 2026年3月18日時点

・調査手法：モータ解析会社による分析結果

会社名：ネクストコアテクノロジーズ株式会社

代表者：代表取締役 山本 勇輝

所在地：京都府宇治市大久保町成手1-30（HILLTOP株式会社内）

URL：https://www.nextcore.jp/