令和の学校図書館事情！ 小学生が自然と毎日「本」とふれあう「すごい導線」のつくり方

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が刊行する、世界累計1億9400万部を超える大人気シリーズ「マジック・ツリーハウス」。日本で刊行されて24年、多くの小学生に愛され続けてきたこの作品は、教育現場でも「子どもが本を好きになる入り口」として支持されています。

今回、子どもたちが日常の中で自然と本にふれられる環境づくりに取り組んでいる桐蔭学園小学校を取材。同シリーズが実際の学校でどのように活用され、子どもたちの読書習慣につながっているのか、その現場をレポートします。

気になる特設コーナーにあったのは、世界中で読み継がれている「あの」シリーズ

横浜市青葉区にある桐蔭学園小学校。校舎を歩いていくと、私たちが知っている「図書室」のイメージがガラリと変わります。

教室を出ると、すぐそこは明るく開放的な「ラーニングスペース」。そのあちこちに本棚が置かれています。ここは、授業の合間に友だちとおしゃべりをしたり、クラブ発表の準備をしたりと、子どもたちが自由に使える場所。

ボルダリングの壁やハンモックが設置された遊び場のすぐとなり、子どもたちが日常的に行き交う動線の中心に、あえて本棚が配置されたのは、数年前のことだと言います。

「以前の図書館は本好きの子だけが利用する場所でしたが、いまは、教室移動やトイレに行った『ついで』に本棚をのぞく子がたくさんいます。生活の中に本が置かれ、子どもたちの手が自然と本に伸びる。それが狙いでした」と、桐蔭学園小学校の校長・石故裕介先生は語ります。

注目のスペースに置かれるのは、子どもに人気の「鉄板本」

そんな「学校の一等地」にある図書スペースで、ひときわ支持を得ているというのが「マジック・ツリーハウス」シリーズ。これは、24年前に第1巻が発売されてから最新の第54巻まで、石故先生がずっと注目し、全巻をそろえてきた冒険読み物シリーズです。

この本が小学校で支持されているのには、納得の理由があります。まず、石故先生や司書の先生方が「いちばんの魅力」と口をそろえるのが、シリーズ54巻という巻数の多さと、テーマの多様性です。

恐竜、パンダ、巨大ザメから、忍者、海賊、サッカーW杯、大リーグのドジャース、月探査まで。子どものだれもが「いま」興味を持っているテーマが必ず見つかります。

「これなら読んでみたい！」という最初の1冊に出会いやすいことが、読書へのハードルを下げる最大の利点となっています。

つづけて先生たちが指摘するのが、シリーズの仕様です。ソフトカバーで、学校指定の通学リュックのサイドポケットにスッと入る、コンパクトな四六判サイズ。

この手軽さだからこそ、通学の電車の中や、ちょっとした空き時間にも、子どもたちが気軽に取り出して読める理由だと言います。また、何百人もの子どもが手に取っても形を保つ「丈夫さ」も、学校図書館で高く評価されています。

ラーニングスペースに設けられた「マジック・ツリーハウス」特設コーナー

「おもしろいって、友だちに聞いた！」遊びの中から始まる読書

20分間の中休みが始まるとすぐ、教室から子どもたちがワッとラーニングスペースへ出てきます。

ひとりの男の子が「マジック・ツリーハウス」の特設コーナー前で足をとめ、本を読みはじめました。すると「何読んでるの？」と、自然に友だちが集まってきます。

教室や廊下とシームレスにつながるスペース。過ごし方はさまざま

「ぼくはパンダが好き」「ペンギンもかわいい！」と、ページをのぞきこみながらおしゃべりがはずみ、いつのまにか本をかこんで人だかりができました。

「ずっとこのシリーズが好きで、たくさん読んでいる」「家でも12冊持ってる！」という子もいれば、「友だちが読んでいるのは知っていたけど、まだ読んだことない」「今日はじめて手に取ってみた。おもしろそう」という子まで幅広く、じわじわと関心の輪が広がっていくようでした。

「マジック・ツリーハウス」特設コーナーに集まる児童と石故先生

あっという間に人だかり！ シリーズのファンの子から、この日はじめて読む子まで、思い思いの巻に手を伸ばす

最近発売されたばかりの『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス』に気づいた児童は、「あれっ、ぜんぶカラーになってる！」「これ（既刊）とこれ（新装版）は、同じ内容なの？」と驚いた様子。

「カラーの絵がすごくきれい。もう一度読んでみたくなった」と、既読の巻であっても新たな魅力にワクワクしているようでした。

授業や「探究学習」でも本を使いこなす

学校現場において、本シリーズは「探究学習」でも大きな教育効果を発揮しています。

「本などを調べる『探究学習』を行う場合、図鑑などは情報量が多く、高学年にはよいのですが、低学年の子だと『どこを見たらいいかわからない』と迷うこともあります。その点このシリーズは、紹介されている情報量がちょうどいいんです」と石故先生。

巻末にある、その巻に登場した場所や時代、人物などを解説するコラムが、学習の助けになっていると言います。

実際、偉人の伝記を学習する際に関連する巻を出しておくと、子どもたちは「あっ、『マジック・ツリーハウス』に出てきた人だ！」とすぐに反応します。

自ら調べて学習を深めていく手前の段階で、本シリーズが歴史や科学の知識を学ぶ「入り口」ともなっているようです。

今冬発売されたばかりの[カラー新装版]を開く児童の姿。中世ヨーロッパ世界での冒険をじっくり読み進める

小学校での学びと本とが「繋がる」瞬間

子どもたちの学校での日々の中に、多くの「本とのタッチポイント」を設けている桐蔭学園小学校の取り組みは、子どもを本好きに育てる工夫にあふれていました。

そんな学校が高く評価するのは、「マジック・ツリーハウス」シリーズのテーマの多様さ、内容の正確さ、そして子どもの手に馴染み、使い込まれることを前提とした工夫された設計です。

このシリーズが子どもの身近に置かれているだけで、読書に対する興味が高まり、それがさらに自然な学びへとつながっているようです。

取材の最後、子どもたちとの会話の中で「次のマジック・ツリーハウス（第55巻）は、メアリー・アニングという古生物学者のお話だよ」という編集者のことばに、ひとりの女の子が「あっ、その人知ってる！」と声をあげました。ラーニングスペースでメアリー・アニングの伝記を読んだことがあるようです。

「楽しみ、ぜったい読む！」と目を輝かせる子どもたちの姿は、本って楽しい！という気持ちであふれているように見えました。

シリーズから派生した資料集「探険ガイド」に手をのばす姿も。本を起点に興味が膨らみ、学びが広がる空間が作られていた

桐蔭学園小学校とは？

横浜北部の豊かな自然に囲まれた、「自ら考え 判断し 行動できるこどもたち」を育てる総合学園。単なる進学校にとどまらず、大学に進学した後もしっかり学び、力強く仕事・社会に出ていく子どもを育てる「新しい進学校のカタチ」を目指している。基礎学力や体力の向上はもちろん、学園全体で連携しながら『21世紀を生き抜く子どもたち』を育んでいる。

「マジック・ツリーハウス」とは？

世界40か国以上で1億9400万部の大ベストセラーシリーズ。日本では2002年から刊行スタート、現在までに70タイトル、小説本編は54巻まで発売中。ジャックとアニーの兄妹が、ふしぎなツリーハウスでさまざまな国や時代を訪ねる冒険ファンタジー。

1話ごとに実在の国、時代、人物、事件など多様なテーマをとりあげているため、地理や歴史、自然科学の学びにもつながると、教育関係者からも高く評価されている。

特集ページはこちら＞＞(https://yomeruba.com/feature/story/story-other/magictree/entry-39710.html)

桐蔭学園小学校でも人気の本！ カラー新装版が好評発売中♪

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年11月19日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811655-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000486.html)

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 女王フュテピのなぞ

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年12月10日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811656-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000487.html)

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2026年3月18日（水）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811657-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000488.html)