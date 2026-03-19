手軽に持ち出せるアウトドアクーラー「アスレジャークーラー（ナバホ）」2サイズ 新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、一体成形された断熱材採用により、コンパクトながら保冷効果を最大限に発揮するクーラーボックス「アスレジャークーラー（ナバホ）」2サイズを、2026年2月26日(木)より新発売いたしました。

【 アスレジャークーラー9（ナバホ） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11629

【 アスレジャークーラー14（ナバホ） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11630

本アイテムは、優れた保冷力と耐久性を兼ね備えたクーラーボックスです。一体成形された断熱材を使用しているため、冷気の流出を防ぎ、夏のアウトドアシーンでも保冷効果を最大限に発揮します。素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用しているので、手軽なピクニックから本格的なキャンプシーンまで気軽に持ち運べます。

コンパクトで使いやすい9Lサイズと日帰りキャンプや家族でのお出かけにも使いやすい14Lの2サイズ展開で、シーンに合わせてお選びいただけます。飲み物や軽食を入れるのに最適な9Lサイズには、500mlペットボトル4本と、350ml缶が4本収納でき、少人数でのお出かけや、サブクーラーとしても活躍します。14Lサイズは、500mlペットボトルが12本収納でき、ドリンクに加えて食材も収納できるゆとりがあるほか、フタは簡単に取り外せる仕様のため、使用後のお手入れや庫内の掃除もスムーズに行えます。また、手持ちに便利なハンドルに加え、肩掛けベルトも付属しているので、快適に持ち運べます。

一体成形断熱材採用で、夏場でもしっかり保冷効果を発揮するクーラーボックス「アスレジャークーラー」2サイズを部活動などのスポーツシーンからキャンプまで、さまざまなアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要9Lサイズ14Lサイズ

本アイテムは、優れた保冷力と耐久性を兼ね備えたクーラーボックス。一体成形された断熱材を使用しているため、冷気の流出を防ぎ、夏のアウトドアシーンでも保冷効果を最大限に発揮。素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用しているので、手軽なピクニックから本格的なキャンプシーンまで気軽に持ち運べる。

9Lサイズ14Lサイズ

コンパクトで使いやすい9Lサイズと日帰りキャンプや家族でのお出かけにも使いやすい14Lの2サイズ展開で、シーンに合わせて選べる。 飲み物や軽食を入れるのに最適な9Lサイズには、500mlペットボトル4本と、350ml缶が4本収納可能。少人数でのお出かけや、サブクーラーとしても活躍。14Lサイズは、 500mlペットボトルが12本収納でき、ドリンクに加えて食材も収納できるゆとりがある。

14Lサイズは、フタを簡単に取り外せる仕様のため、簡単に中身を出し入れできるほか、使用後のお手入れや庫内の掃除もスムーズ。

9Lサイズ14Lサイズ

手持ちに便利なハンドルに加え、肩掛けベルトも付属しているので、持ち運びラクラク。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1059_1_22b34050bab8dcacad8dfc926b292281.jpg?v=202603191251 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年2月26日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第7弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1573

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837(https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837)

「アスレジャークーラー（ナバホ） 」2サイズは、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 アスレジャークーラー9（ナバホ） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11629

【 アスレジャークーラー14（ナバホ） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11630

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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