『資格141＆10カ国語を習得してわかった　合格するまで挫折しない方法』2026年3月19日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『資格141＆10カ国語を習得してわかった 合格するまで挫折しない方法』（著：宮崎伸治）を2026年3月19日（木）に発売しました。

7学位・141資格・10言語習得

“特殊なテクニック不要”の勉強法を初公開

「自己満足の勉強」が結果的にうまくいく！

資格141個の取得（2026年1月現在）と10カ国語を習得した著者が、

「挫折しない勉強法」と「資格や外国語を役立たせる方法」を伝授します。

- ノルマは「できる範囲」に留める- 現代人の大敵「時間泥棒」を遠ざけるデジタルデトックス法- 大人になって童話を読むことの意外な効果- 伸び悩みを防止する「限界的練習」

など、著者が実践してきた方法を紹介し、あなたが新しい道を切り開く可能性を高めます。

■書籍情報

『資格141＆10カ国語を習得してわかった 合格するまで挫折しない方法』

著者：宮崎伸治

発売日：2026年3月19日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7640-4

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076400

■著者プロフィール

宮崎伸治（みやざき・しんじ）

青山学院大学国際政治経済学部卒業、英シェフィールド大学大学院言語学研究科修了、金沢工業大学大学院工学研究科修了、慶應義塾大学文学部卒業、英ロンドン大学哲学部卒業および神学部サーティフィケート課程修了、日本大学法学部および商学部卒業。英検1級、独検2級、仏検準2級、伊検3級、西検4級、中検3級、HSK5級、TOPIK1級、ハングル能力検定５級、ロシア語能力検定4級、タイ語検定5級。現在141種類の資格保持。訳書に『７つの習慣最優先事項』（キングベアー出版）がある。著訳書多数。