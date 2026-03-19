doda転職求人倍率2026年2月は2.40倍（前月差 -0.17ポイント）

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」(https://doda.jp/)（編集長：桜井 貴史）は、2026年2月の転職求人倍率をまとめた「doda転職求人倍率(https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/)」を発表いたします。

doda転職求人倍率レポート(https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/)

doda転職求人倍率は、中途採用市場における需給バランスを表すもので、dodaの会員登録者（転職希望者）1人に対して、中途採用の求人が何件あるかを算出した数値です。

＜算出式※：求人数（採用予定人員）÷転職希望者数＞※分子・分母はdoda独自の定義により算出したものです。

【転職求人倍率（全体）・求人数・転職希望者数】

2026年2月の概況

転職求人倍率：2.40倍（前月差：-0.17ポイント・前年同月差：-0.06ポイント）

求人数：前月比 ＋1.4％、前年同月比 ＋9.7％

転職希望者数：前月比 ＋8.7％、前年同月比 ＋12.2％

求人数は、業種別では12業種（「その他」は除外）のうち9業種で前月から増加しました。最も増加率が大きかったのは「小売・流通」（前月比103.2％）、次いで「IT・通信」（前月比102.4％）でした。職種別でも11職種（「その他」は除外）のうち10職種で前月から増加しました。最も増加率が大きかったのは「事務・アシスタント」（前月比106.1％）、次いで「販売・サービス」（前月比103.5％）でした。

【転職求人倍率（業種別・職種別）】

【求人数増加率（業種別・職種別）】

■転職サービス「doda」(https://doda.jp/)について＜ https://doda.jp(https://doda.jp/) ＞

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