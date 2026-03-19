「仮面ライダースーパーライブ2026 愛知県豊田公演」7月4日（土）豊田市民文化会館で開催！　3月21日（土）10:00からチケット一般発売開始

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名古屋テレビ放送株式会社

　従来のキャラクターショーの枠を超えた、スペシャルアクションステージ『仮面ライダースーパーライブ』は、レーザーや照明を巧みに使った“ライブ”ならではの演出と生のアクションで迫力満点！また、完全オリジナルストーリーで、テレビや映画とは一味違った仮面ライダーの活躍が見られるぞ！


　みんなの大好きな仮面ライダーゼッツだけでなく、歴代の仮面ライダーも登場予定！目の前で強大なバトルが繰り広げられる！


　ショーの後には対象グッズ購入者限定でスペシャルなグータッチ会もあるよ！滅多に会えない仮面ライダーとグータッチができるかも♪仮面ライダーゼッツのイベントグッズも要チェック！！


　3月21日（土）10:00からチケット一般発売開始です。　　　　　　




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＜イベント概要＞


■イベント名 ：『仮面ライダースーパーライブ2026 愛知県豊田公演』


■日　　 　時：2026年7月4日（土）10:30開演/14:30開演　


■会　　 　場：豊田市民文化会館 大ホール（愛知県豊田市小坂町12丁目100）


※会館に駐車場はございますが、駐車できる台数には限りがございます。


■主　　 　催：メ～テレ／東映


■料　　　 金：前売\4,000（全席指定・税込）


※3歳以上有料。3歳未満の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料


※車いす席はメ～チケ（電話のみ）にて一般発売より取り扱い


※当日料金は＋500円（前売で上限数に達した場合は、当日券の販売はありません。）


■イベントHP： https://www.nagoyatv.com/event/entry-47267.html


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※当日、仮面ライダーグータッチ会もあります！（当日対象商品をご購入頂いた方のみ）


※公演時間は約1時間15分予定。（途中、10～15分の休憩時間を予定。）


※会場内での撮影・録画はお断りします。


※出演者・内容等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。