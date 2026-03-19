話題の骨伝導イヤホンやBluetoothトランスミッターなどを「ガジェット展示会 2026 春」に、2026年3月22日（日）出展

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹）は、2026年3月22日（日）に二子玉川 蔦屋家電にて開催される「ガジェット展示会 2026 春」に出展、オープンイヤー型イヤホンブランド「Shokz」やApple Storeでも取扱実績のあるブランド「Twelve South」の展示をいたします。

ガジェット展示会 2026 春 :https://gadgetten.com/

本イベントでは、～生活をもっと便利に～最新ガジェットの体験会として、20ブランド以上のガジェットを展示しており、未発売製品から話題の最新デバイスまで、すべてを「見て、触れて、体感できる」

唯一無二の空間となっています。

フォーカルポイントからは、国内代理店として「Shokz」と「Twelve South」を出品しており、「Shokz」では、骨伝導イヤホンやイヤーカフ型イヤホンなど最新のオープンイヤー型イヤホンを展示、「Twelve South」では、スマートフォンやタブレット用のスタンドやAirPods等に最適なBluetoothトランスミッターなど、新商品や定番商品を展示しております。

ガジェット展示会 2026 春

●開催日：2026年3月22日（日）

●時間：10:00～20:00

●入場料：無料

●会場：二子玉川 蔦屋家電

●所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

●アクセス：東急田園都市線/大井町線 二子玉川駅東口より徒歩5分

●主催：ガジェットソリューションズ運営委員会

ガジェット展示会とは？

二子玉川 蔦屋家電 :https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

ガジェット展示会とは、ガジェットソリューションズ運営委員会が主催する、最新ガジェットの展示・体験イベントです。これまで東京・大阪・名古屋など全国各地で開催され、多くのガジェット愛好者や技術者が参加しています。最新技術の普及とガジェット文化の発展に寄与することを目的としています。

出展予定商品（抜粋）

Shokz OpenDots ONE

Shokzの特徴であるオープンイヤーデザインとイヤーカフ式イヤホンを組み合わせた、大胆で未来的なデザインです。軽量でコンパクトなため、周囲の状況を把握させながらしっかりとフィットします。

Shokz OpenRun Pro 2

オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。

Twelve South AirFly Pro 2

3.5mmオーディオジャック搭載デバイスでBluetoothイヤホンを最も簡単に使えるようにする旅行の際の飛行機内の必需品アイテムです。機内エンターテイメントシステム、スポーツジムのマシン、Bluetooth接続できない携帯音楽プレーヤーなどのデバイス接続すれば、ケーブルなしで高音質をお楽しみいただけます。

Twelve South Curve Nano

ポケットサイズの折りたたみ式マグネットスタンドで、Qi2のスマートフォンやMagSafe対応のiPhoneを最適な角度で固定できます。瞬時に装着でき、縦向きにも横向きにもシームレスに調整できます。どこにいてもハンズフリーで快適に使用できます。

Twelve South Curve Flex

折り畳んで持ち運びやすいMacBook用スタンドです。傾斜スタンドとしてお好みの高さや角度に調節でき、状況に合わせて快適な作業環境を実現します。最大55.8cmまで高さ調節ができ、オンライン会議でも目線を合わせることができます。

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。

Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連に相性の良いデザインアクセサリを生み出しているブランドです。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。