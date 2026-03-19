和歌山市観光協会×ＳＨＡＮＲＩ株式会社　音声対話型AIを用いた観光案内の実証実験を開始！

SHANRI株式会社

一般社団法人和歌山市観光協会とＳＨＡＮＲＩ株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：坂井香璃）は協働し、2026年3月20日（金・祝）から、JR和歌山駅１階の観光案内所において、音声対話型AI技術を用いた「和歌山市観光案内AIチャット」による観光案内の実証実験を開始します。

【実証実験の概要】

期間：

２０２６年３月２０日（金・祝）～

※約１年間を予定

場所：

JR和歌山駅１階 観光案内所窓口

（和歌山市美園町５丁目６１）

目的：

人の対応をAIに置き換えることを目的とするのではなく、AIとの対話を通じて来訪者自身が興

味・関心や質問したいことの輪郭をつかみ、その上で観光案内所スタッフと、より深く質の高い

対話ができる状態をつくります。AIと人との協働によって対話のエンゲージメントを高め、結果と

して和歌山市の魅力をより一層引き出し、伝えていくことを実証の目的とします。

期待される効果：

- AIとの対話により、利用者の「質問したいこと」の解像度アップ→利用者の希望やイメージをAIが補佐することで具体的な言語化をお手伝い- 来訪者の興味・関心の可視化→AIとの対話を通じた行動変容の有無、初期発話から最終発話への変化から傾向を分析- 観光案内の質の平準化と人員体制の適正化- 対話内容のデータ分析による、施策や観光戦略への反映

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tx9LlGhABfE ]

※使いかた動画トップキャラクター：和歌山市子（右） 記事末尾詳細紹介

３つの特徴：

１. AIと人をつなぐ観光案内

AIとの対話をきっかけに「知りたい」「行ってみたい」という気持ちを少しずつ形にし、その先で観光案内所のスタッフとの温かく深い会話につなげていくことを目指しています。

和歌山城：和歌山城の天守閣には登れますか？紅葉渓庭園（西の丸庭園）：紅葉がきれいな場所は？紀三井寺：紀三井寺にはどうやって行きますか？和歌山県立近代美術館：雨の日でも楽しめる観光地は？

２. 一般検索では出会えない観光案内

AIとお話する楽しさ、観光地への理解、具体的なアクセス（時刻表）やお困りごと、周辺マップまで、和歌山市の観光情報を幅広くご案内します。

天空の城ラピュタみたいな場所ってどこ？第3砲台跡（友ヶ島）：友ヶ島へのフェリーの時刻を教えて。和歌山城公園動物園：子どもと楽しめるところを教えて！

３. わかあそび(https://www.wakayamakanko.jp/ja)：旅人が見つける、和歌山市の魅力

和歌山市には、歴史・自然・食など多彩な観光資源があり、まだ知られていない魅力も数多く残されています。旅人それぞれが、自分だけの和歌山市の魅力を見つけることができます。

紀三井寺：映え写真が撮りたい！紀州東照宮：和歌浦の絶景を眺めたい。雛流し：和歌山市の行事・イベントを教えて。マリーナシティ：入場料は？お土産は何がおすすめ？うめ星電車：貴志川線の改札はどこ？和歌山ラーメン：ラーメンマップが見たい！黒潮市場：美味しい海鮮が食べたい。雑賀崎(さいかざき)：なぜ日本のアマルフィって言われるの？片男波海水浴場：和歌山市にはビーチがいっぱいあるんだね。

補足紹介：

■ 記事トップ画像紹介

上段：雑賀崎の美しい時間の移ろい

空と海が溶け合うように、深く染まっていく「雑賀崎(さいかざき)の夕暮れ」

中段：夕日の名所を巡る

加太の海から望む、友ヶ島へと沈む夕日（左）。日本のアマルフィ(雑賀崎)、その穏やかな昼下がり（中）。

下段：心に刻まれる和歌山の夕景

万葉の時代から愛されてきた和歌浦（左）。雑賀崎灯台から望む、静かに訪れる一日の終わり（右）。

■ 使いかた動画トップキャラクター：和歌山市子（右）

和歌山市職員が考案したプロモーションキャラクターとコラボ。各キャラクターは市内各エリアを擬人化し、特徴が伝わるシンプルで統一的なネーミングです。現在7名が活躍中。詳しくはこちら(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/index.html)。

和歌山市子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065442.html) 🏯和歌山城子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065443.html) 🐟加太鯛子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065444.html) 🌅和歌浦和歌子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065445.html) 🦐雑賀崎海老子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065446.html) 🎋山東竹ノ子(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1065428/1065447.html) 紀三井寺桜子(https://wakayama-city.note.jp/n/ne9c91d745684)

お問い合わせ先：

■ 和歌山市観光に関すること

一般社団法人 和歌山市観光協会（担当：根木）

〒640-8331 和歌山市美園町5-13-2 わかちか広場 観光交流センター

電話：073-433-8118

ファクス：073-433-8555

和歌山市観光協会ホームページ(https://www.wakayamakanko.jp/ja/)

■ 実証実験やシティプロモーションに関すること

市長公室 企画政策部 シティプロモーション課（担当：柳、井上）

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

電話：073-435-1013

ファクス：073-435-1254

シティプロモーション課ページ(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009417/soshiki/1002610/1002629/1034396.html)

■ 本サービスに関すること

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〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル 1Fー64

メールアドレス：info@shanri.co.jp

ＳＨＡＮＲＩ株式会社コーポレートサイト(https://shanri.co.jp/)