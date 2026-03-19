Qoo10、「第16回 渋谷・表参道 WOMEN′S RUN」へ継続協賛挑戦する女性ランナーを応援！ブース会場にて先着1,000名にスキンケアサンプルセットをプレゼント

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、2026年3月22日（日）に開催される「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」（主催：「渋谷・表参道WOMEN'S RUN」 実行委員会）に協賛し、“新たな挑戦に踏み出す女性”を応援します。

Qoo10は、これまでにも、「MINATOシティハーフマラソン」や「第43回全国女子大学駅伝大会」「SoftBankウインターカップ2025」「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」に協賛・参加し、スポーツを通じた交流を深めながら、様々なかたちでウェルビーイングを目指す人々を支援してきました。昨年に続き2年目の協賛となる「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」は、新年度を迎えるにあたり新しいことにチャレンジする女性の活躍を目指すランニングイベントです。

今回、Qoo10公式SNSアカウントにて、本イベントの出走権プレゼントキャンペーンを実施し、100名以上の方々にご応募いただきました。当日は抽選で当選された20名のお客様と一緒に、当社社員も女子10kmに参加をいたします。

またブース会場では、Qoo10で人気のブランドより2種のスキンケア商品サンプルセットをお配りします。Qoo10は特に女性の利用者が多いことから、自分らしくいきいきと輝けるようなショッピング体験を提供する企業として、ウェルネスへの関心が高く、アクティブに挑戦する女性ランナーの皆さまを応援いたします。

Qoo10は今後も、継続的に様々なスポーツ振興イベントへのサポートを通して、人々のウェルビーイングに貢献し、豊かな社会の実現に向けて取り組んでまいります。

■「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」概要

主催：「渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」実行委員会

開催日：2026年3月22日(日)

会場：代々木公園野外音楽堂前広場（東京都渋谷区）

種目：女子10km、ファミリーラン（1km）、キッズラン（1km）、表参道Runway（2.4km）、オンライン（10km）

URL：https://womensrun.jp/

■当日Qoo10ブースにお越しの方先着1,000名様にスキンケアサンプルセットをプレゼント

Qoo10ロゴ入り袋（以下より2種類をセット）

・バイオヒールボ リフティングコラーゲンクリームデュアルサシェ

・成分エディター シルクペプチドEGFアンプル サシェ

・BRINGGREEN ブリンググリーン ジンクテカB セラム 1mL

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/ (http://www.qoo10.jp/)

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx