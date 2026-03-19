ancora（アンコーラ）オープン5周年記念「5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ」を数量限定で新発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久、以下プラス）と、セーラー万年筆株式会社（東京都港区 代表取締役社長 田村光、以下セーラー万年筆）が共同運営する、東京・銀座の「ancora（アンコーラ）」は、「5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ」を2026年3月26日（木）11:00よりアンコーラ銀座本店とオンラインショップにて同時発売します。また、銀座本店では2026年3月19日（木）11:00より事前電話予約の受付を開始いたします。

5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ

公式サイト（オンラインショップ） https://www.ancora-shop.jp/

アンコーラは、おかげさまでオープン5周年を迎えます。特別なアニバーサリーに登場するプロフェッショナルギア万年筆のモチーフは、「感謝」を花言葉に持つ「カンパニュラ」。白で統一した万年筆は、清楚で可憐な釣鐘型のふわふわとした花が蒔絵で施された、花束の様な逸品です。

蓋栓と尾栓もクリアで統一し、蓋栓の飾り部分には、アニバーサリー万年筆のトレードマークであるリボンの箔押しをレインボー箔で施しました。21金のペン先にもカンパニュラの花が刻印されています。

文字幅は、極細字(EF)、細字（F）、中細字（MF）、中字（M）、太字（B）の５種をご用意しました。

5年分の心からの感謝の思いを込めて、ピュアでポジティブな一本をお届けします。

5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ

公式サイト（オンラインショップ） https://www.ancora-shop.jp/

2026年3月26日（木）11:00発売予定

5th anniversary プロフェッショナルギア万年筆 カンパニュラ（セーラー万年筆）

字幅：極細字(EF)、細字（F）、中細字（MF）、中字（M）、太字（B）

価格：\84,700（税抜 \77,000）

-ペン先：21K

ーコンバーター別売り

※お一人様１本までとさせていただきます。

【事前電話予約について】

銀座本店でお受け取りいただけるお客様に限り、2026年3月19日（木）11:00より事前予約をお受けします。お電話（アンコーラ銀座本店 03-6274-6522）でお申し込みください。

※ご予約は、お一人様１本までとさせていただきます。

※予約数量には限りがあります。あらかじめご了承ください。

※オンラインショップでの事前予約はございません。

「5th anniversary インク カンパニュラ」も数量限定で発売！

人気インクブレンダー石丸治氏が特別に調色した、オープン5周年記念限定インク「カンパニュラ」も2026年3月26日（木）11:00 より、銀座本店とオンラインショップにて数量限定で同時発売いたします。

5th anniversary インク カンパニュラ

2026年3月26日（木）11:00 発売予定

5th anniversary インク カンパニュラ （セーラー万年筆）

価格：\1,870（税抜 \1,700）

サイズ： 20ml

※お一人様１個までとさせていただきます。

※事前電話予約はございません。予めご了承ください。

公式サイト（オンラインショップ） https://www.ancora-shop.jp/

5th anniversary 限定商品 盛りだくさん！

オープン5周年記念の限定商品として、「万年筆用インク吸入器コンバーター」、「銀座本店限定 My万年筆限定パーツ」、「スタンプ」も2026年3月26日（木）11：00に数量限定同時発売となります。

万年筆用インク吸入器コンバーター、銀座本店限定 アンコーラMy万年筆パーツ（蓋・胴）スタンプ

※「万年筆用インク吸入器コンバーター」は、お一人様１個までとさせていただきます。

※「万年筆用インク吸入器コンバーター」、「スタンプ」、「銀座本店限定 アンコーラMy万年筆限定パーツ」の事前電話予約はございません。予めご了承ください。

詳細は、公式Instagramアカウント（ancora_shop_ginza）で順次紹介していきますので、どうぞお楽しみに！

オープン5周年記念キャンペーン

2026年3月26日（木）から、オープン5周年記念『5th アニバーサリーキャンペーン』として、アンコーラでのお買い物をより楽しんでいただける特典をご用意いたします。

オリジナルショッパーとダイカットステッカー

お買い物特典１.

アンコーラ銀座本店・オンラインショップでお買い物いただいたお客様に、「オリジナルショッパー」をプレゼント。※先着順。配布数量に限りがございます。数量に達し次第終了とさせていただきます。

お買い物特典２.

アンコーラ銀座本店・オンラインショップでお買い物いただいたお客様に、「オリジナルダイカットステッカー」を1枚プレゼント。店舗とオンラインショップではイラストが異なります。※先着順。配布数量に限りがございます。数量に達し次第終了とさせていただきます。

おかげさまで5周年。「文房具の愉しさと、出会う場所。」

オープン5周年を迎えるancora（アンコーラ）では、今後も「文房具の愉しさと、出会う場所。」をコンセプトに、特別なものとの出会いや体験を通じて、文房具の愉しさを感じていただける空間作りに取り組んでまいります。



ancora(アンコーラ）銀座本店

住 所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-4-8

電話番号：03-6274-6522

営業時間：11:00-19:00

定休日：水曜日

※営業時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。