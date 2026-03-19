【新ブランド誕生】ヴィンテージショップ〈DECOUVERTE〉から　ジュエリーブランド「AURME」ローンチ

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳)が運営するヴィンテージショップDECOUVERTE(デクーヴェルト)は、3月27日(金)ジュエリーブランド「AURME（オルメ）」をローンチいたします。

2016年のスタート以来、DECOUVERTEは時代を超えて愛される名品を掘り起こし、

“発見”という体験を届けてきたヴィンテージショップです。

AURMEは、DECOUVERTEが大切にしてきた想いをオリジナルジュエリーとして表現した新ブランドです。

ハイエンドなヴィンテージの名品とともに楽しむことのできる、新たなジュエリーラインとして誕生します。

2026年3月27日(金)より公式オンラインストア、

DECOUVERTE一部店舗(青山本店、新宿店、京都店)にて発売。

【CONCEPT 】

オーラに、記憶を纏うジュエリー。

AURMEは、Aura（オーラ）とMemoire（記憶）を掛け合わせた造語です。

ジュエリーは装飾を超え、身に着ける人の意志や記憶を映し出す存在。

AURMEが目指すのは、表面的な装飾ではなく、自由で奔放なエレガンス。知的な刺激を持つ造形美と、時代を超える素材によって、つける人の人生の物語の一部となるジュエリーを提案します。

FEATRE : https://baycrews.jp/feature/detail/17656

■ ブランドの価値

AURMEは、ハイエンドブランドと共鳴しながら、自由奔放なエレガンスを纏うためのジュエリー。

名品を知る感性に応える、もうひとつの選択肢として、DECOUVERTEならではのスタイルを提示します。

身に着けるたびに、その人自身の記憶と重なり、深みを増していく存在を目指します。

■ 商品構成

・K18／プラチナシリーズ

・日本産あこやパールライン

・シーズンごとのDrop展開

価格帯：100,000円台～

■ ローンチコレクション

1st Drop / Ellipse（エルピス）: K18・ダイヤモンドシリーズ。

完璧な均衡からほんの少し距離をとったフォルムが、内側へ光を集め、身に着ける人の時間と重なっていきます。

Ellipse ring

K18/diamond \310,000

Ellipse pierce

K18/diamond \280,000

2nd Drop / Star Dust（スターダスト）: 10k・ダイヤモンドシリーズ。

夜空にまたたく星々から着想を得た、自由なラインと洗練されたバランス。

唯一無二の輝きを表現します。

Stardust ring

K10/diamond \180,000

Stardust gap ring

K10/diamond \180,000

■SNS

instagram : https://www.instagram.com/aurme_jewelry(https://www.instagram.com/aurme_jewelry)

FEATURE：https://baycrews.jp/feature/detail/17656

【販売スケジュール】

2026年3月27日(金)より公式オンラインストア、

DECOUVERTE一部店舗(青山本店、新宿店、京都店)にて発売。

DECOUVERTE 青山本店

住所 東京都港区南青山5-6-9-101

電話番号 03-5778-9440(#)

DECOUVERTE 新宿店

住所 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 2F

電話番号 03-5909-5125(#)

DECOUVERTE 京都店

住所 京都府京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町609番地 飯田屋ビル1F

電話番号 075-275-4069(#)

BAYCREW’S STORE https://baycrews.jp/brand/detail/decouverte

【株式会社ベイクルーズ】

■会社概要

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売 、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.、株式会社KEBOZ

HP：http://www.baycrews.co.jp/