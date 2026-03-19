森永れん乳氷シリーズから“初”となるアジアンスイーツフレーバー登場！「森永れん乳氷　杏仁と桃」3月30日（月）より全国にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、れん乳のコクと甘さが楽しめる「森永れん乳氷」シリーズより、「森永れん乳氷 杏仁と桃」を3月30日（月）より全国にて期間限定にて発売いたします。また定番品であるカップタイプの「森永れん乳氷」、マルチパックの「森永れん乳氷バー」も、合わせて期間限定で再発売いたします。



近年の猛暑もあり、「かき氷」市場は年々伸長しています。かき氷専門店においては、健康志向や海外の食文化の影響により新しい味わいや種類が次々と登場し、単なる夏のデザートの域を超えてSNSを中心に大きな注目を集めています。また、アジアンスイーツは若年層を中心に支持が拡大しており、専門店や家庭向け商品でもさまざまな商品が登場しています。

こうしたトレンドを踏まえ、このたび「森永れん乳氷」シリーズとして、“初”となるアジアンスイーツの味わいをご家庭でも楽しめる商品を新発売いたします。



「森永れん乳氷 杏仁と桃」は、さっぱりとなめらかな食感の杏仁れん乳味のかき氷に濃厚なれん乳を合わせました。さらに杏仁と相性の良い黄桃果肉を加えることで濃厚でさわやかな風味とつぶつぶ食感が味わえ、アジアンスイーツの味わいが楽しめる氷菓カップアイスです。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1412-8f9c081e25d3ba37f11a8b303967e381.pdf

また、「森永れん乳氷 杏仁と桃」の発売に合わせて、定番品として毎年人気の「森永れん乳氷」、「森永れん乳氷バー」も期間限定にて再発売いたします。

「森永れん乳氷」シリーズは、パッケージデザインに当社の「森永ミルク 加糖れん乳」のキャラクター“ミルリン”をデザインし、安心感と懐かしさをお届けします。

ぜひ「森永れん乳氷 杏仁と桃」、「森永れん乳氷」シリーズをお召し上がりいただき、かき氷専門店のような本格的で、春夏にぴったりのさわやかなアジアンスイーツの味わいや、濃厚なれん乳の味わいをお楽しみください。

１．商品特長

１.氷粒の細かい微細氷で作った杏仁れん乳味のかき氷に、

濃厚でコクのある「森永ミルク 加糖れん乳」を加えた

氷菓カップアイスです。

２.つぶつぶの黄桃果肉を加えることで、杏仁とフルーツの

組み合わせも楽しめます。

３.れん乳の濃厚さに、さっぱりとした杏仁霜の風味、

そしてつぶつぶの黄桃果肉が加わり、春先から楽しめる

濃厚でさわやかな味わいに仕上がっています。

２．商品概要３．お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先 お客さま相談室 0120-082-749

＜森永乳業ウェブサイト＞https:/ /www.morinagamilk.co.jp

＜森永のれん乳ウェブサイト＞https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/rennyu/(https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/rennyu/)

以上