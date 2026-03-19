アース製薬から、『インセント 薬用育毛トニック』をリニューアル　血流促進・保湿・清潔の３つの作用で頭皮環境を整える

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下 「アース製薬」）は、生薬有効成分配合の育毛剤ブランド「インセント」より、『インセント 薬用育毛トニック 無香料』、『インセント 薬用育毛トニック 無香料プレミアムクール』および『インセント 薬用育毛トニック 微香性』の各サイズ（190g、260g、190gペアパック）を、2026年3月23日（月）に全国でリニューアル発売します。

インセント 薬用育毛トニックシリーズ （左）無香料 （中央）プレミアムクール （右）微香性

近年、生活様式の変化に伴い、多くのお客様がストレスや頭皮の乾燥、血行不良による「頭皮の硬化」を感じています。当社が実施した調査によると、20代～30代の若い世代でも将来の頭髪に対する潜在的な不安を抱えており、早期からのケアに関心が高まっていることが分かりました。（※2） そこで、30年以上の歴史を持つロングセラーブランド「インセント」は、現代人特有の頭皮環境に着目し、従来の血行促進効果に加え、頭皮の柔軟性を与える「保湿」機能を強化し、「血流促進・保湿・清潔」の3つのアプローチで、お客様の頭皮環境を整え、健やかな髪を育む製品としてリニューアルしました。

【製品特長】

【製品概要】

- 「血流促進・保湿・清潔」のトリプル作用で抜け毛を防ぐ生薬有効成分（ショウキョウ、センブリ）が血行を促進し、毛根を活性化させて抜け毛を予防・育毛します。フケ・かゆみを防ぐ成分（※3）が、頭皮を清潔に保ちます。- 新たに「浸透型ヒアルロン酸」（※1）を配合し、頭皮にうるおいを与える従来から配合していた保湿成分（ニンジンエキス、ボタンピエキス）に加え、新たに「浸透型ヒアルロン酸」を配合しました。乾燥により硬くなりがちな頭皮にうるおいを与え、頭皮環境を整えます。- 液だれしにくく（※4）頭皮に密着浸透独自の「ジェット」スプレー（※5）を採用。液だれしにくく有効成分が頭皮にとどまり、「じわっ」と角層まで浸透します。朝の整髪前や夜の入浴後など、お客様のライフスタイルに合わせて快適にご使用いただけます。

製品名：無香料 190g

販売名：インセント育毛トニックS（N）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：無香料 260g

販売名：インセント育毛トニックS（N）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：無香料 190g ペアパック

販売名：インセント育毛トニックS（N）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：無香料 プレミアムクール 190g

販売名：インセント育毛トニックPCS（a）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：無香料 プレミアムクール 260g

販売名：インセント育毛トニックPCS（a）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：無香料 プレミアムクール 190g ペアパック

販売名：インセント育毛トニックPCS（a）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：微香性 190g

販売名：インセント育毛トニックS（F）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：微香性 260g

販売名：インセント育毛トニックS（F）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：微香性 190g ペアパック

販売名：インセント育毛トニックS（F）

分類：医薬部外品

効能効果：育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、養毛、かゆみ

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

【『インセント』について】

『インセント（Incent）』というブランド名は、「Incentive（刺激）」に由来し、頭皮の血流を促して環境を整えたいという願いが込められています。1994年の誕生以来、生薬のチカラを活用した男性用育毛トニックとして、多くのお客様に支持されてきたロングセラーブランドです。お客様の悩みやニーズの変化に寄り添い、これからも健やかな髪と頭皮の健康をサポートしてまいります。

※1：保湿成分

※2：自社集計（2021年ヘアライフ調査）

※3：無香料・微香性：殺菌成分（シメン-5-オール） プレミアムクール：メントール

※4：無香料・微香性は「液だれしない」構造、プレミアムクールは「液だれしにくい」構造になっています

※5：無香料・微香性：直噴ジェット プレミアムクール：広角ジェット