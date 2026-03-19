ジャガー・ランドローバー・ジャパンの新ユニフォームをミズノが製作

ミズノ株式会社

ミズノは、英国最大の自動車メーカーのジャガー・ランドローバーの日本法人で、自動車の輸入販売やアフターサービスを行うジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社（以下「ジャガー・ランドローバー・ジャパン」）の、アフターサービススタッフ用のユニフォームを企画・製作しました。

今回リニューアルするアイテムは、通年用ブルゾン、長袖・半袖クルーネックシャツ、長袖・半袖ポロシャツ、通年用パンツ、キャップの約9,000点で、ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2026年3月から順次着用を開始しています。

なお、ミズノ製オリジナルワークウエアが、ディーラー全店舗統一の従業員用ユニフォームとして採用されるのは初めて※1です。

※1 ミズノ調べ

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、“現代的で持続可能なラグジュアリー体験を創造する”という理念のもと、デザイン性やサステナビリティに注力しています。今回、アフターサービススタッフ用ユニフォームを刷新することで、ブランドのモダンラグジュアリー哲学を体現することを目指し、約10年ぶりのリニューアルとなりました。

新ユニフォームは、スポーツウエアの開発ノウハウを活用しています。ミズノ独自の動きやすさを追求したウエア設計や、夏場の汗のニオイ対策、さらに、従業員の安全性や環境にも配慮した細部設計を施しています。

新ユニフォームの機能・特長について

■動きやすさを追求したウエア設計『ダイナモーションフィット』

人間工学に基づいた動作解析によるウエア設計で作業時の動きやすさを追求しています。作業中の腕の曲げ伸ばしや肩の回旋、足の屈伸動作時の引きつれや圧迫感を軽減します。その結果、作業効率の向上を図っています。

■気になるニオイ対策、消臭素材『ミズノデオドラントテープ』

全てのアイテムに、ニオイのもとを分解する『ミズノデオドラントテープ』を採用しています。汗のニオイのもととなるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸を中和分解し、気になるニオイを軽減します。

■エコ素材の使用や従業員安全性まで配慮した細部設計

全てのアイテムに、リサイクルポリエステル50%以上を使用した環境配慮型素材を採用しています。また、キャップには作業時の頭部保護のため衝撃吸収材を使用しています。

新ユニフォーム採用について

■ジャガー・ランドローバー・ジャパン クライアントケア ストラテジー＆オペレーション部 ディレクター/本部長 栗田 潮さま

過去数年間、当社は正規リテイラーのショールーム環境において数多くの重要なアップデートを実施し、お客さまによりモダンで、よりラグジュアリー、かつより快適な体験をご提供してまいりました。これらの取り組みは、当社が展開する洗練されたモダンラグジュアリー車両の特性にふさわしい顧客体験の実現を目指したものです。ミズノ製の新ユニフォームは、当社のモダンラグジュアリーというブランド理念を正規リテイラーの工場スペースにも反映させるもので、作業エリアにプレミアムな雰囲気をもたらします。また、サービススタッフがその環境下で効率的かつ快適に業務を遂行できるよう、必要な耐久性と機能性を備えたウエアとなっています。

ミズノのワークビジネス

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1,600社※2以上に納品しています。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインナップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいます。

2027年度には200億円の売り上げを目指しています。

※2 2019年～2024年の納品実績による企業数

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799