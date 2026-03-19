一筋の光が春を告げる。カナダグース、北極圏の「陽が戻る季節」をテーマにした2026年スプリングキャンペーン第2弾を発表

株式会社カナダグースジャパン暗闇を抜け、光を纏う。 一筋の光が春を連れてくる、最新キャンペーンビジュアル。

影から光へのドラマチックな転換

本キャンペーンの核となるのは、数ヶ月の暗闇を経て北極圏に一筋の光が差し込む瞬間――「陽が戻る季節（Return of the Sun）」という力強いテーマです。フォトグラファーのアルノー・ラジュニが北方で捉えたキャンペーンビジュアルは、静寂な影から生命力溢れる光へと移ろう情景を切り取り、プロダクトが持つ本質的な美しさを際立たせています。

北半球に太陽の光が戻る情景を象徴的に描写し、春がもたらす「新しい始まり」をレンズ越しに表現モデル：Bo Bay Parkモデル：Clea Beuretモデル：Bartosz Niewiadowski一歩先へ踏み出すための、確かな設計

冬の余韻と春の気配が混ざり合う「移行期」。カナダグースはこの繊細な季節にしなやかに寄り添うコレクションを構築しました。暖かさと通気性を両立し、移ろう気候の中でも自由な動きを妨げない設計を追求。過酷な自然で培った実用的な設計が、プロダクトに確かな息吹を吹き込みます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w1Xu1jlwiJI ]

最新コレクションを彩る、象徴的なラインアップ

ブランドの核となるアーカイブのDNAを継承し、都市の日常に馴染む現代的なシルエットへ。過去への敬意を力強い一歩に変え、時代に左右されない普遍的なスタイルを再定義しました。

Axis Jacket

90年代のスタイルを、現代の色彩で昇華

90年代のウインドブレーカーにオマージュを捧げた一着。リラックスしたラグランスリーブのシルエットに、リサイクルナイロンを用いた2レイヤー素材を組み合わせ、優れた防風・撥水性能を追求しました。バイブラントライラックやアズライトブルーなど、生命力溢れる色彩が春の装いに高揚感をもたらします。

Axis Jacket（カラー：Black）Axis Jacket（カラー：Azurite Blue）Axis Jacket（カラー：Timber Sand）Axis Jacket（カラー：Vibrant Lilac）

Vault Jacket / Vault Pant

極地の過酷な環境で培われた設計を継承する、新たなタクティカルスタイル

2001年に米国南極プログラムのために開発された「サイエンス リサーチ ジャケット」のDNAを継承。象徴的な4つのポケットを備えた「ヴォルト ジャケット」は、中綿を排し通気性に優れた素材を用いることで、温暖な気候に最適なタクティカルアウターへと昇華させました。

Vault Jacket（カラー：Black）Vault Jacket（カラー：Azurite Blue）

「ヴォルト パンツ」は、裾の調整によりバルーンシルエットへのカスタマイズを可能にし、アーカイブの機能性と現代のデザインを融合させています。

Vault Pant（カラー：Black）

Quest Jacket / Quest Pant

伝統的な実用性と、洗練されたラインの融合

同じく「サイエンス リサーチ ジャケット」をルーツに持つ「クエスト ジャケット」。当時のタクティカルな系譜を継承しつつ、無駄を削ぎ落としたモダンなオーバーサイズフィットへと昇華させました。フードの形状を保つ内蔵ワイヤーや、ウエストのドローコードなど、アーカイブが持つ実用的な美学を随所に配置。

Quest Jacket（カラー：Azurite Blue）Quest Jacket（カラー：Terra）

シルエットを自在にカスタマイズできるワイドレッグのパンツと合わせることで、日常に寄り添った現代のユニフォームを提案します。

Quest Pant（カラー：Black）

Regency Jacket

伝統の形を、雨にも強い上質な一着へ

クラシックなコーチジャケットをベースに、上質なコットンナイロン素材で仕立てた「リージェンシー ジャケット」。雨を弾く撥水性と、内側の蒸れを防ぐ通気性を兼ね備え、都市生活における快適さを追求しました。裾のドローコードでシルエットを自由に調整でき、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインが、日常のあらゆるシーンに馴染みます。

メンズモデルには象徴的なクラシックディスク、ウィメンズモデルには洗練されたトーナルディスクを採用。スタンダードなスポーツウェアに、カナダグースならではの確かな実用性を加え、一段上のクオリティへと進化させました。

Regency Jacket（カラー：Moss Khaki）Regency Jacket（カラー：Oxford Navy）Regency Jacket Tonal Label（カラー：Black）Regency Jacket Tonal Label（カラー：Bloom Pink）

発売情報

2026年春夏コレクションは、カナダグース直営店(https://www.canadagoose.jp/storelocator/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260320)および公式オンラインストア(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260320)にて順次展開します。

※店舗により取り扱いアイテムが異なります。

カナダグース公式オンラインストア :https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260311カナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260320)をご覧ください。

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