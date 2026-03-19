「ガジェット展示会2026 春 Supported by Ulanzi」へ、話題の特定小型『MIRAI G』とAIスマートグラス『Even G2』などを出展

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、2026年3月22日に二子玉川 蔦屋家電で開催される「ガジェット展示会2026春」にて、Makuakeプロジェクト応援金額１億円突破した特定原付・一般原付のCOSWHEEL「MIRAI G」や最新ウェアラブルおよびスマートデバイスブランド「Even Realities」「RingConn」「Zenchord」の4ブランドを展示いたします。本展示では、特定小型原付・次世代ウェアラブルデバイスなど、日常生活に自然に溶け込むテクノロジーをご体験いただけます。

開催概要

・展示会名：ガジェット展示会2026 春 Supported by Ulanzi

・会期：2026年3月22日（日） 10:00～20:00

・会場：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room 1.2・エスカレーター前

・入場：無料（予約不要）

・出展ブランド：COSWHEEL/ Even Realities / RingConn / Zenchord

本展示会では、スマートグラスやスマートリング、電動モビリティなど、次世代ガジェットを実際に「見て・触れて・体験」できる機会をご提供します。各ブランドの最新製品を一堂に展示し、来場者はその場で製品の機能や使用感を体験することが可能です。また、会場では各製品の物販も予定しており、実際に体験した製品をその場で購入することもできます。

最新テクノロジーがどのように日常生活を豊かにするのかを、リアルな体験を通じて紹介する展示イベントとなります。詳細はこちらから：https://gadgetten.com/

出展製品 01

COSWHEEL MIRAI G

街でひときわ存在感を放つ次世代電動モビリティ「COSWHEEL MIRAI G」。骨太フレームと4インチのファットタイヤを備え、安定感のある力強い走行を実現します。600Wモーターによるスムーズな加速と、最大約180km（大容量バッテリー時）のロング航続距離で、日常の移動から週末のライドまで幅広く対応。カメラ内蔵の大画面ディスプレイやドライブレコーダー機能も搭載し、走行データや映像の記録も可能です。油圧ディスクブレーキとサスペンションによる高い安全性と快適性を備え、都市の移動を新しい体験へと変える電動モビリティです。詳細はこちら： https://www.makuake.com/project/mirai-g/

出展製品 02

Even Realities Even G2

Even G2は、毎日に寄り添うディスプレイ付きスマートグラスです。レンズ内のWaveguideディスプレイに情報を表示し、会話の字幕表示やライブ翻訳、ナビゲーション、テレプロンプトなどの機能を視界の中で利用できます。1万件以上の頭部スキャンデータと10万人以上の3D頭部形状データをもとに設計されたフレームは、日常的に自然に使えるフィット感とデザインを実現。さらにカメラ非搭載設計によりプライバシーにも配慮しています。日本の美意識とマッチした日常生活やビジネスシーンで自然に活用できる、次世代ウェアラブルデバイスです。詳細はこちら：https://www.evenrealities.com/ja-JP/

出展製品 03

RingConnスマートリング Gen2 Series

わずか約2gの超軽量・極薄設計ながら、24時間あなたの健康を見守るスマートリングです。高精度センサーを搭載し、心拍数、ストレスレベル、睡眠の質、頭痛の予兆などを常時モニタリング。専用アプリと連携することで、AIがあなたの心身バランスを解析し、最適なアドバイスを提供します。入浴や手洗いも安心の防水性能で、日常生活に自然に溶け込むデザイン。ビジネスにもプライベートにもマッチする洗練された次世代ウェアラブルです。詳細はこちら：https://ringconn-acalie.jp/

出展製品04

Zenchord 1

常識を、録り直せ。対面の会話、通話、オンライン会議。そしてポッドキャストや動画収録まで。あらゆる「音」の境界線を、この1台が消し去ります。Zenchord 1は、市場でも珍しいオールインワンAIレコーディングイヤホン。対面の会話からオンライン会議まで幅広いシーンに対応し、AIが音声を自動で録音・文字起こし・要約。会話内容を効率的に整理し、ビジネスの記録や情報管理をスマートにサポートします。詳細はこちら：https://www.zenchord-acalie.jp/

株式会社Acalieについて

世界中の、まだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、そんな想いのもと、電動モビリティとスマートプロダクトを中心に、次世代型製品を展開する企業です。

電動モビリティ分野では、ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」を展開。またスマートプロダクト分野では、AIイヤホン「Zenchord」、スマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」、スポーツ分野では、急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」など、日常をより快適で豊かなものにする製品を取り扱っています。

「皆様の生活に彩りと豊かさを」というコンセプトのもと、製品・サービスを通じて、新しい体験価値をお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼各製品に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/