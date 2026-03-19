何も持っていない人ほど、効果絶大！恋人なし・お金なし・人脈無しでも『ジュガールで願いがぜんぶ叶う！【インド式】魔法の引き寄せ術』で、現実を動かす魔法の力を手に入れる





不完全こそが奇跡への入り口！SNS総フォロワー数20万人超の著者が見出したインドの知恵「ジュガール」と祈りの力を掛け合わせた引き寄せ術



世界で活躍するインド人の秘密は、「ジュガール」という古来の知恵にありました。



ジュガールとは、“今あるもの”を最大限に生かし、知恵と直感で現実を動かす生き方。



お金がない。

時間がない。

環境が整っていない。



それはハンデではありません。

むしろ、奇跡が起こる最高のスタート条件です。



不足があるからこそ、創造が始まる。

持っていないからこそ、宇宙とつながる。



本書では、インドで受け継がれてきた祈りの知恵と、宇宙の波動にゆだねる感性、

そしてジュガールを掛け合わせたまったく新しい引き寄せ術をお伝えします。



特別な能力は必要ありません。

必要なのは、「ゆだねる力」と「今あるものを見る目」。



直感を信じ、つながりを生かし、宇宙の流れに乗ることで、

お金、仕事、恋愛、人間関係、健康……

あなたの願いは自然と動き出します。



奇跡は、特別な人にだけ起きるものではありません。

それは日常の中に、すでに用意されています。



【購入者限定特典】

引き寄せ力を高める「マントラ」音声特典つき







【著者プロフィール】



株式会社扶桑社

スピリチュアルakiko

スピリチュアル講師、ヒーラー、チャネラー、宇宙の法則エネルギーワーカー。長野生まれ東京育ち。現在はインドで夫と3人の子ども、そして愛犬とともに暮らす。インドとの関わりは25年に及び、うち在住歴は11年。霊視やチャネリング、潜在意識の書き換え、宇宙語などを得意とし、2015年からスピリチュアル活動を開始。これまでに約5000人へのセッションや講座を行ってきた。もともとは霊感とは無縁だったが、徐々に能力が開花。その経験から、「誰もが本来、スピリチュアルな力を持っている」ということに気づき、その気づきを伝える活動をしている。著書多数。YouTubeなどSNSの総フォロワー数は20万人を超える（2026年3月現在）。

【書誌情報】



タイトル：『ジュガールで願いがぜんぶ叶う！【インド式】魔法の引き寄せ術』

定価：1,650円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年3月26日（木）

ISBN：978-4594102180

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