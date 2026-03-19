Lifestyle＆Beautyブランド「AHRES」の季節限定香水が「Sound Skin Perfume S/S A/W」として待望の定番化！

アーレス株式会社



「Function with Entertainment.」をコンセプトに、2022年12月12日に誕生したLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」は、これまで季節の移ろいに着想を得た限定香水を展開してまいりました。

発売のたびに多くのお客様より定番化を望むお声を頂戴したことを受け、このたびご要望にお応えし、「Sound Skin Perfume S/S A/W」として2026年3月25日（水）より定番ラインで発売いたします。

"Function with Entertainment."の四季折々の世界観を、「Sound Skin Perfume S/S A/W」でぜひご体感ください。

「Sound Skin Perfume S/S A/W」詳細

Sound Skin Perfume S/S A/W

「四季折々」

揺れるネオンも、にじむ月影も、

熱も、白息も。

彩とりどりな残響となる。

Sound Skin Perfume シリーズ 製品特徴

香りとサウンドが重なり合い、感性をくすぐるスキンパフューム



肌に馴染むように調香され、心地よく香らせるスキンパフューム。香り×音楽で感性を刺激し、眠っていた記憶や五感を呼び起こします。



Point.01 肌に馴染んでふわっと香る、スキンパフューム



肌に纏った時の香り立ちや引き出し方を徹底研究。香りそれぞれ賦香の配合バランスにこだわり調香。

特別な香り体験をお楽しみください。





Point.02 様々なジャンルを超えたオリジナルサウンド



香り１種につき、１つのオリジナルサウンドを制作。

ジャンルを超えた楽曲は、BGMとしても。嗅覚と聴覚の目に見えない両者が掛け合わさることにより、

“目に見えない大切な何か“が発見できる体験を。



【成分】

〇心地よさを導くマツの含有成分ボルニル成分を配合（香料に含まれる）

〇サトウキビ由来から抽出したエタノール使用



【こんな方におすすめ】

・日常から離れて心地よさを求める方

・強い香りが苦手・自分らしく香らせたい

「Sound Skin Perfume S/S A/W」シリーズ ｰ早春ｰ

「Tokyo Sakigake」

UME × TOKYO

梅は百花の魁 (SAKIGAKE)



透き通る空気の中、春の訪れを予感させる梅の蕾がつき始める。

やがて満開になり、暖かな陽気の中、 多種多様な” 梅達” の広がる香りに春の訪れを確信。

様々な人が行き交う都会の喧騒と、派手さはなくとも力強く咲き誇る梅の花。

この街に集う人、ここから出発する人々…何者も受け入れるように静かに寄り添う。

#Tokyo Sakigake YOI（左） /#Tokyo Sakigake AKATSUKI（右）

サウンド スキン パフューム #Tokyo Sakigake YOI /AKATSUKI （香り全2種）

容量：８ｍL/4,620円、50mL/13,200円（税込）



#Tokyo Sakigake YOI

梅やシソ、ペッパーの刺激がトップを押し上げ、神秘的なヒノキやウッドのインセンスが優雅なシプレーの香り



#Tokyo Sakigake AKATSUKI

エレガントなムスキーノートにシャープなマリンが寄り添い、パウダリーなアイリスにドライなニュアンスと艶めきが輝きを放つウッディムスクの香り

「Sound Skin Perfume S/S A/W」シリーズ ｰ夏ｰ

「Summer Trip #87B」

大輪の花咲く夏の夜に。

秘密の基地に高鳴る鼓動と花火が響く。

溢れる色と色を溶かす夜の外れで、宴も酣 、夏の匂い。

これからはじまる果てしない夏の予感に、どこまでも飛んでいける気がしていた。

一粒一粒煌めき燃える花はまるで走馬燈のよう。

やがて明ける夏の短夜に、ふとあの日を思い出す。

#87B EN-LAI（エンライ）（左）/#87B JIN-LAI（ジンライ）（右）

サウンド スキン パフューム #87B EN-LAI / JIN-LAI （香り全2種）

容量：８ｍL/4,620円、50mL/13,200円（税込）

［遠雷］EN-LAI

雷鳴が空気を震わせながら、隣町でこだましている。 山並みに雨あがりの香りが漂う。

煌めく霧虹は、夏の始まりの合図。

#87B EN-LAI（エンライ）

フリージア、ジャスミン、ウッディアンバーをベースにしたフロリエンタルの香り

［迅雷］JIN-LAI

稲妻が鳴り響く秘密基地。囁き合う声が雷鼓にかき消されて行く。 錆びた自転車に降り注ぐ雨粒はおろしたてのスニーカーを濡らす。 胸の高鳴りが宵と夕闇のすれ違いを知らせる。

#87B JIN-LAI（ジンライ）

カルダモン、ガルバナム、トンカビーンズをベースにしたアロマティックフゼアの香り

「Sound Skin Perfume S/S A/W」シリーズ ｰ秋ｰ

Coming Soon！

「Sound Skin Perfume S/S A/W」シリーズ ｰ 冬ｰ

「Sound Skin Perfume 74922392##」

聖夜を祝す、多彩な愛のカタチ。

街が浮足立っている 多様な想いが

大小の星屑みたいに煌めくイルミネーション

頬を紅く染めあげ、ただ待ち続ける人

別れを告げるか 心揺れる人

永遠に結ばれない恋をしている人

ひいらぎが行き交う人々を見守るように

想い想いの心音を胸に抱く

史上最高55450491714412432351

夜525193254502 願4344##

#No Scrabs（左）/#Dilemma（右）

サウンド スキン パフューム 74922392## ＃No Scrabs / ＃Dilemma （香り全2種）

容量：８ｍL/4,620円、50mL/13,200円（税込）

No Scrabs

濡れ雪が溶け合う聖夜 吹かした煙草に甘い笑みで

惑わす眼差し 巧みな言葉

煙が消える頃 見えないミライが見えて

私の心は渇く 枯れる 拒む 揺るぎない芯の心

静かに私の炎が沸き立つ 濡れる白い吐息 真紅に染まる夜を一人歩いて

110341724 112514371915112 男61 要915112##

#No Scrabs

芳醇なローズと重厚感あるウッディ。スモーキーなパチュリと甘美なチェリー。

気品ある強さと媚びない色気を併せ持った、フローラルウッディアンバーの香り

Dilemma

一年に一度きりの聖夜に 会えない葛藤 抱きしめたい衝動

僕が悲しみに打ちひしがれるとき 他の誰かが君の隣できっと笑っている

光さえ引力で奪われる ブラックホールで待ち合わせしよう

転生したって また会えるから

誰かを悲しませてまで一つになれないけど サンタにひそかに強く願う

今 332304 君 02 僕12 去 924112##

#Dilemma

柔らかく寄り添う、神秘的でセンシュアルなアンブレットとムスク。

濃く力強いグリーンアコードの織りなす情動。

相反する2つのアコードが緊張感を生み出す、オリエンタルグリーンの香り

AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram ：https://www.instagram.com/ahres_official/

AHRES公式 X：https://twitter.com/Ahres_official