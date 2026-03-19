知識と技術で「品」はつくれる。『品と良識を身につける 20代からのエチケット事典』2026年3月19日（木）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年3月19日（木）に『品と良識を身につける 20代からのエチケット事典』（著：野原遥）を発売します。

「結局、結婚式は何を着ていけばいいの？」「上司にご馳走になるときはどう振る舞う？」「何をしても洗練された印象にならない……」そんな悩みを解決する、令和のマナー本ができました。

非日常的なシーンで必要とされる形式的なマナーではなく、日常で役立つエチケットを、心ときめくイラストとともに紹介。シーン別の構成や一目でわかるレイアウト、94の豊富な実例で、自然に品が身につきます。一人暮らしを始める方や新社会人は必読。贈り物としてもおすすめの1冊です。

著者は、婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン シーズン3」に出演し、その美しい佇まいが注目を集めた野原遥（のはら はるか）さん。数々の研修実績と鋭い観察眼で蓄積した「素敵な人」に共通するポイントを、誰もが実践しやすい形でまとめています。

▼1項目見開き1ページなので、パラパラめくるだけでどんどん知識が増える

▼場面ごとのふるまいから会話のコツ、気配りまで知りたいことが1冊に

■目次

Chapter1 品をつくるエチケット

Chapter2 シーン別のエチケット

Chapter3 装いのエチケット

Chapter4 食事のエチケット

Chapter5 会話のエチケット

Chapter6 社交のエチケット

■書籍概要

『品と良識を身につける 20代からのエチケット事典』

著者：野原遥

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年3月19日（木）

判型：四六変形判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607976-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000879/)

■著者プロフィール

野原遥（のはら はるか）

1990年生まれ。ビューティーテーラー／ブライダルテーラー。

株式会社The TRinity代表。

2013年、事故による壮絶なリハビリを経験し身体を正しく使う大切さを実感。

その後、2016年にはMiss Universe Japanファイナリストとして日本大会に出場し、人に与える印象や所作への関心を深め、真の美しさへ導く立ち居振る舞いを追求する。

現在は、ブライダルレッスンや企業研修を中心に、形式にとらわれない日常で活きる振る舞いを幅広く提案。印象美を仕立てる講師として、多数の指導実績を持つ。

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