【「もしノベル」創刊！】きみの選択で結末が変わる！　ゲーム感覚で読める新感覚読み物

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は3月19日、読者の選択で結末や物語が変わり、ゲームに近い新しい読書体験を提供する新レーベル「もしノベル」を創刊し、2冊を同時発売します。「算数×ゾンビ」がテーマの『もしも算数嫌いの小学生が算数の国でゾンビと出合ったら？』、「歴史×タイムスリップ」がテーマの『もしも歴史好き男子が織田信長と天下統一を目指したら？』の2冊です。ゲームのように夢中になって読み進めるうち、「つるかめ算」や「植木算」「食塩水問題」、「桶狭間の戦い」や「本能寺の変」が体験的に理解できる、新しい読書をお楽しみください。

「もしノベル」は、「もしも、きみが物語の主人公だったら？」をコンセプトに、読者自身の選択で物語を作っていく新感覚ノベルです。RPGゲームのように主人公になりきって、自ら考え選択し困難を乗り越えていく中で、算数や歴史の知識が身につくのはもちろん、苦手科目に興味を持つきっかけを作ります。「思考力」や「判断力」も養われます。

ただ読むだけではなく、自分から物語に参加する「体験型読書」なので、普通の読書が苦手な子どもたちも、サクサク読み進めることができます。

＼「つるかめ算」「植木算」等を使ってゾンビを倒せ！／

『もしも算数嫌いの小学生が算数の国でゾンビと出合ったら？』

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4023324493

〈あらすじ〉

算数嫌いの主人公は、不思議なウサギ・ラビに導かれ、算数の国へ。そこは恐ろしいゾンビが支配する世界だった。「つるかめ算」「植木算」「食塩水」など、中学受験にも役立つ算数の知識を武器に、ゾンビを倒し、算数の国を救うことはできるのか？ 謎解きと冒険にハラハラドキドキしながら、算数脳が鍛えられる一冊。きみのひらめきが、世界を救う鍵になる！

＼織田信長の生涯を通じて戦国時代が学べる！ 思考力も育つ／

『もしも歴史好き男子が織田信長と天下統一を目指したら？』

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4023324485

〈あらすじ〉

歴史が大好きな小学生がある日突然、戦国時代にタイムスリップ！目の前に現れたのは、若き日の織田信長だった。歴史の知識を生かして、信長とともに天下統一を目指すのか、それとも信長に代わって自らが天下人となるのか。「桶狭間の戦い」や「本能寺の変」など、歴史の重要ポイントを体感できる。きみの選択で新しい歴史が作られる！

こんな親子におすすめ！

○ 算数や歴史の勉強に苦手意識を持っている

○ ゲームや謎解きは好きだが、読書は得意ではない

○ 「学ぶ楽しさ」を知ってほしい

○ 中学受験を視野に、楽しみながら知識を身につけてほしい

書誌情報

『もしも算数嫌いの小学生が算数の国でゾンビと出合ったら？』

緑川聖司・著／つづみ星・絵

定価：1320円（税込）

公式HP：https://publications.asahi.com/product/25882.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4023324493

『もしも歴史好き男子が織田信長と天下統一を目指したら？』

敦賀零・ゲーム原案

太田守信・著／イセケヌ・絵

定価：1320円（税込）

公式HP：https://publications.asahi.com/product/25881.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4023324485