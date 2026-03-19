指原莉乃プロデュース『TOPARDS(トパーズ)』 より、”カラコン感、卒業。”TOPARDS史上最高*¹のつけ心地を実現した新色4色の発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は指原莉乃さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランド『TOPARDS （トパーズ）』より、シリコーンハイドロゲル素材を使用した新色4色を2026年3月26日（木）に発売いたします。

*1：当社従来品との比較

商品特長

【つけ心地も瞳も”カラコン感卒業”】

１.高い酸素透過率

瞳に必要な酸素が届きやすいシリコーンハイドロゲル素材を採用。

従来のTOPARDSレンズと比較して、酸素透過率は約13倍*²。瞳に酸素が届きやすく、装用中の負担を感じにくい設計です。

*2：当社従来品との比較

２.うるおいキープ

水分がレンズ表面になじみやすい素材設計（ヒアルロン酸の約2倍の保水力をもつMPCポリマーを配合）で、うるおい感のあるつけ心地をキープ。うるおい成分を配合することで、涙となじみやすく、乾きを感じにくい設計です。

３.ナチュラルなデザイン

着けていることがバレないくらいのナチュラルなデザインで、「生まれつきキレイ、みたいな瞳へ」

新商品概要

Natu Topaz（ナチュトパーズ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm

凛とした透明感。ナチュラルフチ感レンズ

Natu Date Topaz（ナチュデートトパーズ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.0mm

ふんわり抜け感。ナチュラルトーンアップレンズ

Natu Baby Espresso（ナチュベイビーエスプレッソ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm

こっそり仕込む。ナチュラルピュアレンズ

Natu Cream Rose（ナチュクリームローズ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm

やさしくにじむ。ナチュラル華やぎレンズ

新商品発売記念！モニターキャンペーン実施

新商品発売を記念し、公式Instagram＆X(旧Twitter)にて合計50名様限定モニターキャンペーンを開催致します。

■実施期間

2026年3月19日（木）～3月26日（木）

■応募方法

１.TOPARDS公式X（@OfficialTOPARDS）または公式Instagram（＠topards_official）アカウントをフォロー

２.専用フォームより応募



※賞品の発送をもって当選とさせていただきます。（3月下旬より順次発送予定です）

※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。

※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

■応募資格

ご自身のInstagramもしくはXアカウントにてレビュー投稿頂ける方

※投稿期限は4月30日（木） までを予定しております。

※フォロワー様限定のモニター募集となります。

※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外です。

公式HP・SNS

公式HP：https://www.topards.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/OfficialTOPARDS

公式Instagram：https://instagram.com/topards_official

商品概要

【1day】

商品名：TOPARDS SILICONE HYDROGEL（トパーズ シリコーン ハイドロゲル）

価格：1,815円 税込（10枚入り)

カラー：全4色

レンズ：BC8.7mm DIA14.2mm

含水率：44％

使用期間：終日装用、一日交換

度数：±0.00D（度なし）、 -0.75D~-5.00D（0.25D刻み）、 -5.50D~-10.00D（0.50D刻み）※-0.50D/-5.25D/-5.75Dの取り扱いなし

販売名：ハイドロン ワンデー Pure Plus

承認番号：30600BZX00267000

販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売開始

※一部お取り扱いのない店舗もございます

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

取扱いWEB販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/topards/topardssilicone1day

LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/lilyanna/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/

LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna

LILY ANNA Amazon店： https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)



クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他WEB販売店各社

取扱い専門店

中央コンタクト：https://www.chuo-contact.co.jp/

メガネスーパー：http://www.meganesuper.co.jp/

メガネスーパー公式通販サイト：https://www.meganesuper.net/

※他専門店各社

『TOPARDS（トパーズ）』について

『TOPARDS（トパーズ）』は、透明感とうるおいのある瞳にこだわって開発されたカラーコンタクトレンズブランドです。開発途中の商品を着用し、指原さん自ら“ちゅるん感、ウルウル感、透明感”とSNSで発言するなど潤いと透明感に徹底的にこだわりました。うるうる・キラキラした瞳に映り、どんなシーンにも馴染んでくれる商品となっております。

またトパーズ自体が持つ友情や希望と指原さんの持つキラキラしたイメージを掛け合わせ、使用する方々を支え輝かせるというメッセージも込めております。

指原莉乃さんプロフィール

1992年11月21日生まれ。大分県出身。

2019年にHKT48を卒業。

現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23：00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『 =LOVE（イコールラブ）』、『≠ME（ノットイコールミー）』、『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースも行う。

会社概要

社名： PIA株式会社

本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表：代表取締役 見原 博道

事業内容：コンタクトレンズ事業/医療機器製造販売業/Eコマース事業

URL：http://www.pia-corp.co.jp/