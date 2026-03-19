指原莉乃プロデュース『TOPARDS(トパーズ)』 より、”カラコン感、卒業。”TOPARDS史上最高*¹のつけ心地を実現した新色4色の発売決定！
PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は指原莉乃さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランド『TOPARDS （トパーズ）』より、シリコーンハイドロゲル素材を使用した新色4色を2026年3月26日（木）に発売いたします。
*1：当社従来品との比較
商品特長
【つけ心地も瞳も”カラコン感卒業”】
１.高い酸素透過率
瞳に必要な酸素が届きやすいシリコーンハイドロゲル素材を採用。
従来のTOPARDSレンズと比較して、酸素透過率は約13倍*²。瞳に酸素が届きやすく、装用中の負担を感じにくい設計です。
*2：当社従来品との比較
２.うるおいキープ
水分がレンズ表面になじみやすい素材設計（ヒアルロン酸の約2倍の保水力をもつMPCポリマーを配合）で、うるおい感のあるつけ心地をキープ。うるおい成分を配合することで、涙となじみやすく、乾きを感じにくい設計です。
３.ナチュラルなデザイン
着けていることがバレないくらいのナチュラルなデザインで、「生まれつきキレイ、みたいな瞳へ」
新商品概要
Natu Topaz（ナチュトパーズ）
DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm
凛とした透明感。ナチュラルフチ感レンズ
Natu Date Topaz（ナチュデートトパーズ）
DIA:14.2mm／着色直径:13.0mm
ふんわり抜け感。ナチュラルトーンアップレンズ
Natu Baby Espresso（ナチュベイビーエスプレッソ）
DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm
こっそり仕込む。ナチュラルピュアレンズ
Natu Cream Rose（ナチュクリームローズ）
DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm
やさしくにじむ。ナチュラル華やぎレンズ
新商品発売記念！モニターキャンペーン実施
新商品発売を記念し、公式Instagram＆X(旧Twitter)にて合計50名様限定モニターキャンペーンを開催致します。
■実施期間
2026年3月19日（木）～3月26日（木）
■応募方法
１.TOPARDS公式X（@OfficialTOPARDS）または公式Instagram（＠topards_official）アカウントをフォロー
２.専用フォームより応募
※賞品の発送をもって当選とさせていただきます。（3月下旬より順次発送予定です）
※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。
※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。
■応募資格
ご自身のInstagramもしくはXアカウントにてレビュー投稿頂ける方
※投稿期限は4月30日（木） までを予定しております。
※フォロワー様限定のモニター募集となります。
※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外です。
公式HP・SNS
公式HP：https://www.topards.jp/
公式X(Twitter)：https://x.com/OfficialTOPARDS
公式Instagram：https://instagram.com/topards_official
商品概要
【1day】
商品名：TOPARDS SILICONE HYDROGEL（トパーズ シリコーン ハイドロゲル）
価格：1,815円 税込（10枚入り)
カラー：全4色
レンズ：BC8.7mm DIA14.2mm
含水率：44％
使用期間：終日装用、一日交換
度数：±0.00D（度なし）、 -0.75D~-5.00D（0.25D刻み）、 -5.50D~-10.00D（0.50D刻み）※-0.50D/-5.25D/-5.75Dの取り扱いなし
販売名：ハイドロン ワンデー Pure Plus
承認番号：30600BZX00267000
販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売開始
※一部お取り扱いのない店舗もございます
※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。
取扱いWEB販売店
LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/topards/topardssilicone1day
LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/lilyanna/
LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/
LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna
LILY ANNA Amazon店： https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)
クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/
ホテラバ：https://hotellovers.jp/
モアコンタクト：https://morecon.jp/
※他WEB販売店各社
取扱い専門店
中央コンタクト：https://www.chuo-contact.co.jp/
メガネスーパー：http://www.meganesuper.co.jp/
メガネスーパー公式通販サイト：https://www.meganesuper.net/
※他専門店各社
『TOPARDS（トパーズ）』について
『TOPARDS（トパーズ）』は、透明感とうるおいのある瞳にこだわって開発されたカラーコンタクトレンズブランドです。開発途中の商品を着用し、指原さん自ら“ちゅるん感、ウルウル感、透明感”とSNSで発言するなど潤いと透明感に徹底的にこだわりました。うるうる・キラキラした瞳に映り、どんなシーンにも馴染んでくれる商品となっております。
またトパーズ自体が持つ友情や希望と指原さんの持つキラキラしたイメージを掛け合わせ、使用する方々を支え輝かせるというメッセージも込めております。
指原莉乃さんプロフィール
1992年11月21日生まれ。大分県出身。
2019年にHKT48を卒業。
現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23：00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『 =LOVE（イコールラブ）』、『≠ME（ノットイコールミー）』、『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースも行う。
会社概要
社名： PIA株式会社
本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F
代表：代表取締役 見原 博道
事業内容：コンタクトレンズ事業/医療機器製造販売業/Eコマース事業
URL：http://www.pia-corp.co.jp/