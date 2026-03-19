資生堂パーラーより、瀬戸内産レモンの風味が爽やかな「ラング ド シャ シトロン」発売！

株式会社 資生堂パーラー

資生堂パーラーは2026年4月1日(水)より、初夏にぴったりの爽やかなレモンの風味が楽しめる「ラング ド シャ シトロン」を、今年も数量限定で発売いたします。北海道産小麦を使用したさくっと軽い口あたりのクッキーで、瀬戸内産レモンのパウダーを練りこんだホワイトチョコレートをサンドしました。レモンのやさしい酸味が引き立つ爽やかな味わいです。ティータイムのお供にはもちろん、大切な方への贈りものなど、さまざまなシーンを彩ります。

「ラング ド シャ シトロン」

5枚入 783円 / 10枚入 1,350円 / 20枚入 2,484円

販売期間：2026年4月1日(水)～ 無くなり次第販売終了

販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ

「ラング ド シャ シトロン」5枚入

783円

「ラング ド シャ シトロン」10枚入

1,350円

「ラング ド シャ シトロン」20枚入

2,484円

「ラング ド シャ シトロン」をはじめ、資生堂パーラー人気のビスキュイやサブレ、パート ド フリュイを詰め合わせた、この時期だけのギフトセットもご用意しております。詳細は公式サイトにてご覧ください。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年3月19日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

【資生堂パーラー お客さま窓口】

住所：東京都中央区銀座8-8-3

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受付時間：月～土曜日 10：00～17：00（祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

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