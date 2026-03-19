「amiiboカードアルバム どうぶつの森」2026年4月24日(金)以降再販売開始！
株式会社ハピネット
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社マックスゲームズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：野々山正孝）は、「amiiboカードアルバム どうぶつの森」を2026年4月24日(金)以降、全国の小売店様、オンラインショップ様等にて再販売を予定しています。
●持ち運び＆保管に使える便利サイズ。
● amiibo(TM)カードが落ちにくいフラップ付きポケットを採用。
製品概要
(C) Nintendo amiiboは任天堂の商標です。
※こちらの製品は2016年1月28日に発売した製品です。今回より価格改定をしております。
※画像のamiiboカードは別売りです。
※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。
マックスゲームズの商品について
株式会社マックスゲームズは、任天堂正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクター
ライセンス商品の企画・製造・販売を行っています。
その他製品詳細についてはこちらよりご確認ください。
マックスゲームズ公式HP：
https://www.maxgames.co.jp/
マックスゲームズ公式X（旧Twitter）：
https://twitter.com/MAXGAMES_GAME
マックスゲームズ公式Instagram：
https://www.instagram.com/maxgames_game/
注）本プレスリリースは、2026年3月19日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。