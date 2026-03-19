「amiiboカードアルバム どうぶつの森」2026年4月24日(金)以降再販売開始！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社マックスゲームズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：野々山正孝）は、「amiiboカードアルバム どうぶつの森」を2026年4月24日(金)以降、全国の小売店様、オンラインショップ様等にて再販売を予定しています。







●持ち運び＆保管に使える便利サイズ。


● amiibo(TM)カードが落ちにくいフラップ付きポケットを採用。



製品概要



(C) Nintendo amiiboは任天堂の商標です。


※こちらの製品は2016年1月28日に発売した製品です。今回より価格改定をしております。


※画像のamiiboカードは別売りです。


※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。


マックスゲームズの商品について






株式会社マックスゲームズは、任天堂正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクター


ライセンス商品の企画・製造・販売を行っています。


その他製品詳細についてはこちらよりご確認ください。



マックスゲームズ公式HP：


https://www.maxgames.co.jp/


マックスゲームズ公式X（旧Twitter）：


https://twitter.com/MAXGAMES_GAME


マックスゲームズ公式Instagram：


https://www.instagram.com/maxgames_game/



注）本プレスリリースは、2026年3月19日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。