パナソニック 衣類スチーマーが 国内最大級のファッションの祭典 Rakuten Fashion Week TOKYOに協賛。山下健二郎さん、若槻千夏さんなど著名人がハンガーにかけたままシワのばしを体験

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

衣類スチーマーTouch&Tryイベント来場ゲスト

パナソニック株式会社は2026年3月16日～3月21日開催の「Rakuten Fashion Week TOKYO (楽天ファッション・ウィーク東京」に協賛し、2026年3月1日発売の衣類スチーマー新製品（NI-FS70C-K、-C）の体験ブースを展開しました。

「シワをのばすだけで、印象は変わる」をコンセプトに、ファッションに欠かせないアイテムとして衣類スチーマーを紹介。著名人ゲストやスタイリストなど多くの来場者が製品を使用したシワのばしを体験しました。パナソニックは衣類スチーマーを通じてファッションをより良く見せる「着こなし」を提供してまいります。

■著名人ゲストが来場。パナソニックの衣類スチーマーを体験

ゲスト一覧（順不同）

山下健二郎／若槻千夏／桜田通／あさぎーにょ／綱啓永／黒瀬ひな／前田拳太郎／鳴海唯

山下健二郎若槻千夏桜田通あさぎーにょ綱啓永黒瀬ひな前田拳太郎鳴海唯

【衣類スチーマーを使った感想】

・山下健二郎さん「時間がない時でもハンガーにかけてサッとシワをのばせるのは便利。アイロン台など出さなくても良いのもすばらしいなと。ロケ先なんかにも持って行って活用しまくってます。」

・若槻千夏さん「びっくり軽い。まず軽い。一番お気に入りのところ。衣類スチーマーをかけた方が私はシャキッとするし、印象がこんなに変わるならかけた方がいいですよね。」

・桜田通さん「前のモデルから使っているますが、見た目がさらに良くなりましたね。僕は作業を左手でする事が多いので360°使えるのがいいです。ニオイケアまでできるところも気に入っています。」

・あさぎーにょさん「日本の大胆で繊細なファッションスタイルに寄り添ってくれる。デリケートな服や丁寧に着たい服にも使えて、服を大切にできるのがいいなと思います。」

・綱啓永さん「実は衣類スチーマーほぼ初めてだったんですが、そんな僕でも簡単にシワがのばせて使い心地も軽くてよかったです。もう使い方もマスターしました。」

・黒瀬ひなさん「衣類スチーマーでシワをのばすだけでなく、フリルのフワッとした立体感も出せるのに驚きました。ぜひお洋服とかファッションが好きな人に使ってほしいですね。」

・前田拳太郎さん「Ｔシャツでもシワがあるものより、シワがしっかりのびている方がカッコ良く感じるので、僕もＴシャツとかにもどんどんかけていきたいです。」

・鳴海唯さん「カジュアルな服や古着をよく着るのですが、勝負服じゃないと自分の中で思い込んでいた服も、衣類スチーマーでキレイに見せられるとグッと一段上がるなという気づきがありました。」

いつものようにアウターのシワをのばす山下健二郎さんシワがのびて思わず微笑むあさぎーにょさん展示ブースをじっくり見学する黒瀬ひなさんＴシャツをあてて見た目の印象を比較する綱啓永さん自身でシワをのばした服を見せる若槻千夏さんインテリアにあうデザイン性が好きという桜田通さん軽さや使いやすさを体感する前田拳太郎さん色々な素材に使えることに驚く鳴海唯さん

■Panasonic Japan公式Instagram イベントレポート配信（3月19日配信予定）

https://www.instagram.com/panasonicjp/

ゲストの投稿はインスタグラム #パナソニック衣類スチーマー で検索も可能です。

■衣類スチーマーはランウェイショーの舞台裏でも活躍。スタイリストも納得の機能性。

パナソニックの衣類スチーマーはRakuten Fashion Week TOKYOのランウェイショーの舞台裏でも活躍。また、来場したスタイリストなど多数のファッション関係者にも立ち上がりの速さと軽さ、安定したパワフルなスチーム量と仕上がりに評価をいただきました。

ランウェイショーの舞台裏でも活躍ファッション関係者も体験

■新製品情報

「シワをのばすだけで、印象は変わる」

シワをのばすだけで、印象は変わる

毎日のファッションを、もっと手軽に楽しめるように。シワをしっかりのばせるスチーム機能と使いやすさにこだわったパナソニックの衣類スチーマー。

【製品詳細】

パナソニック「衣類スチーマー」

発売日：2026年3月1日

NI-FS70C-K：カームブラック

NI-FS70C-C：クレイベージュ

取扱店舗：全国の家電量販店、公式オンラインストア他

＜公式サイト＞https://panasonic.jp/iron/products/NI-FS70C.html

NI-FS70C-K/-C

【主な特長】

・すぐに使える当社史上最速※1「立ち上がり約15秒」（NEW）

・パワフルな「浸透スチーム」（平均約15 g/分）

・どんな向きでも出る「360°全方向噴射※2」

・ボタンに触れるだけ「静電タッチ式スチーム操作」

・当社史上最軽量※3「本体質量約630 g」（NEW）

・洗いにくい衣類の脱臭※4・除菌※5・アレル物質の抑制※6・7

※1※3:当社発売衣類スチーマーにおいて（2026年1月現在）

※2:ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合

パワフルな浸透スチーム

【製品紹介動画】

衣類スチーマー NI-FS70C

印象は変わる篇 30秒【パナソニック公式】

https://youtu.be/0eoEhY4r9aU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0eoEhY4r9aU ]

■ゲスト着こなしスナップ（順不同）

山下健二郎若槻千夏桜田通あさぎーにょ綱啓永黒瀬ひな前田拳太郎鳴海唯

※4: 脱臭効果(当社調べ) 【試験対象】生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノネナール)・汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚) 【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間パワフルスチームをあて､脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価 【試験結果】対象臭気それぞれにおいて､有意な臭気抑制効果を確認 【試験対象】防虫剤臭(樟脳) 【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間パワフルスチームをあて､脱臭効果をガスクロマトグラフィー質量分析法にて評価 【試験結果】対象臭気において､有意な臭気抑制効果を確認

※5:除菌試験内容 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター 【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第21129635001-0101号 【試験方法】菌付着布にアイロン面を押しあてて1秒間パワフルスチームをあてた場合とアイロン面を1 cm浮かせて5秒間パワフルスチームをあてた場合の除菌確認 【試験結果】99 %の除菌効果（試験は2種類の菌で実施）

※6:ダニ由来アレル物質試験内容 【試験依頼先】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験報告書番号】4AA33-161003-F01 【試験方法】アイロン面を押しあててパワフルスチームをあてたダニ（Derf1）抽出液付着布の不活化試験 【試験結果】1秒間の処理で90%以上の不活化率、3秒間の処理で97%以上の不活化率

※7:花粉アレル物質試験内容 【試験依頼先】パナソニック（株）プロダクト解析センター 【試験報告書番号】4AA33-161003-F01 【試験方法】アイロン面を押しあててパワフルスチームをあてた花粉（Cryj1）抽出液付着布の不活化試験 【試験結果】1秒間の処理で96%以上の不活化率、3秒間の処理で98%以上の不活化率