白いバラに想いを託して。OSAJI（オサジ）、母の日に向けた限定ギフトセットを2026年4月22日（水）より発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、母の日に向けた限定ギフトセットを2026年4月22日（水）より発売いたします。

母の日のギフトシーズンに向けて、ローズの香りをまとった限定セットを発売します。

ダマスクローズにオレンジやレモン、クローブを重ねた、みずみずしく透明感のある香り。

白いバラの花言葉である「深い尊敬」と「相思相愛」をテーマに、感謝の気持ちをそっと託せるギフトセットです。

発売日

2026年4月22日（水）より数量限定発売

オサジ ア ローズ フォーユー ギフトセット【限定1種】\5,500（税込）

＜セット内容＞

・オサジ トリートメント リップジェル Rose〈ローズ〉 10g

・オサジ クリアリング クレイパック Rose〈ローズ〉 90g

・オサジ モイスチャー ベール Rose〈ローズ〉 50g

・専用ギフトボックス付

【 香り 】

ダマスクローズを主軸にオレンジ、レモン、クローブをブレンドしたみずみずしいローズの香り。

ふわりと包んでやさしく心をほぐしてくれるような、大人な⽢さと爽やかさをまとう香りです。

【 デザイン 】

パッケージのテーマは、「白いバラ」と日本の伝統色「思色（おもいいろ）」。

白いバラの花言葉である「深い尊敬」や「相思相愛」に、母への敬意と、母が子を思う愛情を重ねたデザインです。

ラベルには「バラの詩人」と呼ばれる16世紀フランスの詩人、ピエール・ド・ロンサールの詩をレタリングであしらいました。

花言葉や詩に想いを託す文化的背景を、静かな佇まいで表現しています。

商品概要

オサジ ア ローズ フォーユー ギフトセット【限定1種】\5,500（税込）

ギフトで人気のあるリップジェルとハンドクリーム、肌がゆらぎやすい季節のケアにおすすめなクレイパックを限定の香りでご用意しました。

気温の上昇とともに皮脂分泌や紫外線が増加する春先。乾燥による肌のダメージやごわつきなどが気になるこの季節に、ローズのやさしい香りとともに心地よく保湿ケアができるセットです。

＜セット内容＞

・オサジ トリートメント リップジェル Rose〈ローズ〉10g

日々の忙しさのなかで、つい後回しになりがちな唇にみずみずしいうるおいを与えるジェル状リップケア。ベタつきにくい質感で唇になじみやすく、美容液のようにするりと広がる軽やかな使い心地。

吸着型ヒアルロン酸*¹とスクワラン*²を配合し、唇にうるおいを与え、しっとりとした状態を保ちます。

リップメイク前の下地としても、日中や就寝前のケアとしても心地よくお使いいただけます。

＊1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分） ＊2 保湿成分

・オサジ クリアリング クレイパック Rose〈ローズ〉90g

一日の終わりに、肌をすっきりと整えるクレイパック。

微細な粒子のクレイ*¹と火山岩*²を組み合わせることで肌に密着し、毛穴汚れや余分な皮脂を吸着。なめらかな洗い上がりへ。

さらに、肌のうるおい環境に着目したコルネオ リペアリング メソッド*³を採用。肌に馴染みやすい弱酸性の乳酸ミネラルコンプレックス*⁴が角層にうるおいを与え、すこやかな肌状態を保ちます。

ローズの穏やかな香りが、気分までやわらぐようなケア時間を演出します。

＊1 カオリン（汚れ吸着成分） ＊2 汚れ吸着成分

＊3 乳酸とミネラルを掛け合わせた3種の保湿成分（乳酸K・乳酸Ca・乳酸Mg）を独自のバランスで肌に届け、健やかな状態を保ちます。

＊4 乳酸K・乳酸Ca・乳酸Mg（保湿成分）

・オサジ モイスチャー ベール Rose〈ローズ〉50g

水仕事や外気の影響で乾燥しやすい手肌を、みずみずしいうるおいのヴェールで包むジェル状ハンドクリーム。

吸着型ヒアルロン酸*¹が肌表面にうるおいの膜をつくり、プロパンジオールやグリセリンといった保湿成分が、しっとりとした状態を保ちます。さらに、保湿力に優れたシロキクラゲ多糖体*²や、擬似セラミド*³を配合。手肌をすこやかな状態に整えます。

軽やかでベタつきにくい使用感で、作業の合間や外出先でも快適にお使いいただけます。

心地よい香りが、手に取るたびに気持ちをやわらげるようなひとときを演出。日常に寄り添い、そっと労わる気持ちを届けます。

＊1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

＊2 保湿成分 ＊3 スフィンゴモナス培養エキス（整肌成分）

【母の日限定ラッピング】

母の日のギフトシーズンにあわせ、切り絵をあしらったラッピングシート・タグをご用意しました。

モチーフとなる8本のバラには、「あなたの思いやりに感謝します」という花言葉が込められています。繊細なバラの切り絵がギフトをやさしく包み込み、大切な人へ贈る想いにそっと華やかさを添えます。

直営店舗：ギフトボックス（S／Mサイズ）・ステッチクラフト ギフト袋をご購入の際、ラッピングを承ります。また、ラッピングシートをあしらったギフトセットもご用意しています。

公式オンラインショップ：対象のギフトセットをご注文時にお選びいただけます。

一部取り扱い店舗：ラッピングシートをあしらったギフトセットをご用意しています。

◇展開期間 ：2026年4月15日（水）より※数量限定。なくなり次第終了。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net