[LANEIGE] 話題が尽きない！たまらないうるツヤ＃ドーナツリップから、透明感爆上がりの『クールトーンシリーズ』が新登場！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ）」は、たまらないうるツヤリップ*へ導くカラーリップセラム「グレイズ ティントリップセラム」より新色1色・限定2色を2026年4月18日（土）よりロフト・PLAZA・アットコスメ・ECにて先行、5月1日（金）より順次全国発売いたします。

▼話題の#ドーナツリップ「グレイズ ティントリップセラム」に、待望のクールトーンが仲間入り。

ひと塗りでぷるんとしたツヤ感を与え、唇をケアしながら美しい発色を叶えるカラーリップセラムから、クールトーンシリーズ『Glaze Craze Cool‑Toned』を発売します。

今回のテーマは、2000年代のきらめきやポップさを、今の感性でアップデートした「モダンY2K」。

クリアで洗練されたクールトーンカラーと、その世界観を映したキービジュアルで、よりトレンド感のあるリップアイテムをご提案します。

ラインナップは、毎日使いやすいニュートラルピンクに加えて、ラベンダーとブラックをキーカラーに“特別なきらめき”を添えた限定2色を揃え、透明感のニュアンスを幅広く楽しめる構成に。

ブランドの世界観を大切にしながら、トレンド感と洗練さを兼ね備えたシリーズとして展開します。

▼商品特徴

１．95％スキンケア成分配合で、唇にうるおいをチャージ

「グレイズ ティントリップセラム」は、整肌成分「ダイズポリペプチド、ザクロ種子油」と保湿成分「セラミドNP、ポリグルタミン酸」などの95%スキンケア成分を配合。濃密な保湿力が乾燥による唇の荒れを防ぎ、ふっくらとした潤いある唇へと導きます。



２．重ねるたびに鮮やかに輝く。ぷるんと弾むボリューミー*な仕上がり

なめらかでべたつかず、快適に塗布できるテクスチャー。シアーな発色が唇にナチュラルな血色感をプラスし、重ねるほどに深みと鮮やかさを引き立てます。みずみずしくふっくらと艶やかな仕上がりで、どんなシーンやムードにもマッチ。あなただけのリップルックをお楽しみいただけます。

3．ひと塗りでムラなくフィットするドーナツ型アプリケーション

クッション性のある可愛らしいドーナツ型アプリケーターが、唇にスムーズにフィット。ひと塗りでムラなく美しい仕上がりを叶え、オーバーリップとレイヤングが思いのまま。思わず手に取りたくなるような甘いドーナツの香りとともにあなただけのユニークなリップスタイルを演出します。

ドーナツ型のアプリケーター

*メイクアップ効果による

◎こんな方におすすめ

・ツヤのあるリップメイクが好きな方

・乾燥しがちな唇をケアしながらメイクしたい方

・長時間うるおいをキープしながらもべたつかないリップが好みの方

▼販売概要

・商品名：

「グレイズ ティントリップセラム ローズジャム」

「グレイズ ティントリップセラム ラベンダーフロスティング」

「グレイズ ティントリップセラム ブラックプラムグレイズ」

・発売日：2026年4月18日 ロフト・PLAZA・アットコスメ・ECにて先行、5月1日以降順次全国発売

・価格： 2,000円（税込 2,200円）

・容量：12g

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

■色展開（新色1色、限定2色）

ローズジャム（新色）

肌なじみのよいやわらかなミュートピンク

ラベンダーフロスティング（限定）

ほのかなゴールドがきらめくラベンダー

ブラックプラムグレイズ（限定）

ピンクとブルーのきらめきが溶け込む、透け感ブラック

■カラーチャート

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。