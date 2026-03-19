【大阪マリオット都ホテル】あべのハルカス美術館学芸員によるトーク＆ランチイベントを開催！「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち」展の見どころを先取り
フィンセント・ファン・ゴッホ《跳ね橋》
1888年 油彩、カンヴァス
Vincent van Gogh, The Drawbridge, 1888, Oil on canvas
大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、あべのハルカス美術館にて、2026年7月4日（土）から9月9日（水）までの期間に開催される「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展に先がけ、2026年6月10日（水）にあべのハルカス美術館 学芸員 新谷 式子氏をお迎えし、特別トーク＆ランチイベントを開催します。
「美術に詳しくない方でも分かりやすく」をテーマに、印象派の基礎知識や画家同士の影響関係を交えながら、出品作品の見どころを学芸員 新谷 氏に丁寧に解説いただきます。
ランチでは、期間中に57階レストラン「ZK」にて提供するコラボレーションランチメニューのデザートより、エドゥアール・マネ《アスパラガスの束》に着想を得た、特製ムラング・シャンティを特別にご用意。また、展覧会の観覧券も含まれているので、実際の作品をより深く鑑賞いただけます。展覧会の雰囲気をひと足先に味わえる、楽しいアート時間をお過ごしください。
概要
【予約開始】2026年3月20日（金・祝）10：00
【開催日】2026年6月10日（水）
【時 間】受付 11：00 ～ ／ トーク 11：30 ～ 12：30 ／ ランチコース 12：45 ～ 14：00
【会 場】20階「茜」
【料 金】お一人様 10,000円
（一般観覧券一枚、ランチコース含む）
※観覧券は、「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展にて
ご使用いただけます。
【定 員】40名
エドゥアール・マネ《アスパラガスの束》
1880年 油彩、カンヴァス
Edouard Manet, A Bunch of Asparagus, 1880, Oil on canvas
ランチコースメニュー
・アトランティックサーモンのマリネ 白木耳と枇杷の庭園風
・コンソメジュレと玉蜀黍の冷製スープ
・美笑牛フィレ肉のグリル トマトとズッキーニ、
茄子のティアンとハーブ入りミニサラダ 山椒香るジュ―
・ムラング・シャンティ「アスパラガスの束」より
・パン
・コーヒー ／ 紅茶
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/banquet/packages/4728/
講師
あべのハルカス美術館学芸員
新谷 式子 氏
【ご予約・お問合せ】（受付時間 10：00～19：00）
TEL：06-6628-6224
【大阪マリオット都ホテル】
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
作品はすべてヴァルラフ＝リヒャルツ美術館・コルブー財団蔵
Wallraf-Richartz-Museum ＆ Fondation Corboud, Cologne
Photos： (C) RBA, Cologne
本展は、ドイツ連邦共和国ケルン市のヴァルラフ＝リヒャルツ美術館・コルブー財団の協力のもとに開催されています。
※写真はイメージです。
※完全予約制です。
※本イベントは事前のご入金をお願いしております。
※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。
※表示料金は、消費税およびサービス料（15%）を含みます。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。
公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/
公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）
https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/
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