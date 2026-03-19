「大阪難波がない！？」「ホームドア遠すぎ！？」なにわの鉄道ミステリーをランキング＆徹底解説！

テレビ大阪株式会社

独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティ番組です。

(C)テレビ大阪

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 濱口優（よゐこ／大阪市出身）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/

TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2

線路の向こうに謎がある！「なにわの鉄道ミステリー ランキング2026・春」

52もの路線がひしめき合う“鉄道王国・大阪”には、大阪人でも知らない鉄道ミステリーが数多く存在します。そこで、大阪在住の鉄道ジャーナリスト伊原薫さんがピックアップした大阪府内の鉄道ミステリーを、“気になる度”が高い順にランキング！ その謎を解説します。

■阪神電車｜大阪梅田駅の運賃表には“あの駅”がない！？

阪神電車のなかで、もっとも利用者の多い大阪梅田駅。実は、ここの運賃表をよく見てみると、大阪の人なら違和感を覚えるポイントが……。

(C)テレビ大阪

「大阪難波」の表記がないんです。街行く人にも見てもらうと、「忘れてたのかな？」と不思議そう。気になるその理由に迫ります。

■近鉄電車｜鶴橋駅のホームドアと電車が離れすぎ！？

乗客の安全を守るホームドア。近鉄鶴橋駅には、このホームドアにまつわるミステリーがあります。大阪難波方面へと向かうホームから電車に乗ろうとしたら……ホームドアと電車がこんなに離れているんです！

(C)テレビ大阪

その幅、約1.5m！ 一般的なホームドアだと、ホームのギリギリの場所に設置されているイメージですが、鶴橋駅はなぜこんなに離れているのでしょうか？

(C)テレビ大阪

鶴橋駅には近鉄電車をはじめ、阪神電車やアーバンライナー・プラス、ひのとりといった特急電車など、さまざまな電車がやって来ます。そこに、謎を解く最大のヒントがありました。

■大阪メトロ｜吊り革に◯と△がある理由は？

電車に立って乗る際につかまる吊り革。実は大阪メトロには、吊り革の持ち手が「◯型」と「△型」の2種類だということに気づいていましたか？

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

「◯型」なのは、御堂筋線・四つ橋線・千日前線・谷町線・堺筋線の5路線。かたや「△型」は、長堀鶴見緑地線・今里筋線・ニュートラムの3路線。同じ大阪メトロなのに、なぜ◯型と△型の2種類があるのでしょうか？ するとそこには、深～い歴史があったのです。

■大阪メトロ｜住之江公園駅の奇妙なエスカレーター

“大阪人あるある”といえば、「エスカレーターは右に立つ」ですが、住之江公園駅の四つ橋線からニュートラムへと向かうエスカレーターはというと……

(C)テレビ大阪

そう、皆さん左側に立っています。たしかに関東ではエスカレーターの左側に立つのが当たり前。しかし住之江公園駅は、大阪のど真ん中。なのに、なぜ左側に？ 大阪メトロの担当者も「明確な理由はわからない」とのこと。そこで、番組にもよく登場する電車マニアの平岡達矢さんに聞いてみると、「エスカレーターに乗る前の空間にヒントがある」と言うのですが……？

■近鉄電車｜大阪難波駅、謎の入場券

入場券と言えば、駅のホームで誰かを見送るときに購入する切符のこと。大阪難波駅の入場券を購入すると、2枚の切符が出てきます。

(C)テレビ大阪

よく見ると、「入場券」と、もう1枚には「サービス券」の文字。利用者はこのサービス券を「すごくいい！」「（できたときは）拍手もんだった」と絶賛します。何のサービス券か、わかりますか？

■南海電車｜取り残された汐見橋線の謎

ミステリーの舞台は、南海なんば駅のすぐ近くを通る、汐見橋駅から岸里玉出駅までの6つの駅を走る「汐見橋線」。全長4.6km、汐見橋駅～岸里玉出駅の所要時間は9分。「都会のローカル線」とも呼ばれています。

(C)テレビ大阪

沿線に住む男性は「全く使わない。なぜこんな短い区間の路線がまだ残っているのか」と不思議そう。地元の年配の方に聞いたところ、かつては多くの利用客で賑わう路線だったといい、「昔は難波駅（南海本線）から高野山行きの電車がなかった」と教えてくれました。その歴史が、汐見橋線の謎を解く重要な鍵となっています。

■阪急電車｜なぜ大量の改札機？大阪梅田駅の謎

大阪梅田駅3階コンコースといえば、ズラリと並ぶ自動改札機ですよね。その数、なんと全41台！ 実は、1カ所に並ぶ自動改札機の数では日本一多いんです。

(C)テレビ大阪

圧巻の光景ですが、そもそもなぜ1カ所に41台もの自動改札機を並べる必要があったのでしょうか？ そして、東京にもターミナル駅が数多くあるにもかかわらず、なぜ大阪梅田駅がダントツに多いのか？ そこには、独特のホーム構造と、阪急電車を利用する乗客への配慮が隠されていました。