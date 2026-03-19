EAGLYS、巴川コーポレーション、日立ハイテク、電池・半導体領域における秘密計算AIを活用した企業間データ連携の実証実験を開始

EAGLYS 株式会社

EAGLYS株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:今林広樹、以下「EAGLYS」）は、秘密計算AI技術を活用した「EAGLYS ALCHEMISTA」（以下「ALCHEMISTA」）による企業間データ連携の実証実験を株式会社巴川コーポレーション（以下、「巴川コーポレーション」）、株式会社日立ハイテク（以下、日立ハイテク）と開始したことをお知らせします。

近年、マテリアルズ・インフォマティクス（以下、「MI」）を用いた研究開発が加速する中、さらなる高度化には企業同士の連携が鍵となります。本実証では、EAGLYSが保持する秘密計算技術を活用し、日立ハイテクのMI技術を用いて巴川コーポレーションと連携し、企業間における機密情報を保持したまま製造条件の最適化を目指します。

巴川コーポレーションは、電池・半導体領域・化学業界におけるデータを活用した開発実績を有し、日立ハイテクと培ってきたMIナレッジやデータサイエンス力を駆使して本実証に取り組みます。

日立ハイテクは顧客課題の深掘りとドメインナレッジ、デジタル技術を駆使し、数百件に及ぶ伴走実績を有しています。

三社の知見と技術を掛け合わせた本実証は、企業間課題の解決にとどまらず、研究開発のさらなる高度化を目指します。

■背景

材料開発においては、海外では国家主導のデータ基盤整備が進み、企業間でのデータ共有・活用が加速しています。MIを活用したデータ駆動型の材料開発は近年急速に進展しており、日本の電池・半導体・高機能素材業界も例外ではありません。

各企業でMI活用が進む一方、サプライヤーが持つ製造条件とバイヤーが持つ評価データを連携できれば開発はさらに加速します。しかし、各社が保持する重要な技術やノウハウの流出リスクが課題となっています。

「ALCHEMISTA」は、秘密計算AI技術により機密情報を保護しながらデータ連携を実現し、この課題を解決します。実際に、開発期間を最大1/3に短縮するなどの効果を上げており、日本の材料開発を革新し、国際競争力の向上を目指しています。

■本取組の概要

本実証では、巴川コーポレーションが日立ハイテクと築いたMIナレッジやデータサイエンス力を活用し、電池・半導体材料開発など同社の強みを生かした領域で、顧客に対してEAGLYSの「ALCHEMISTA」を用いた企業間データ連携による材料開発を実施します。

これにより、開発期間・コストの削減、データ資産の有効活用、競争力強化を目指します。

日立ハイテクは、商事機能を活かしたサプライヤー・バイヤー間の調達支援や、MI・PIをはじめとするDXソリューションでの伴走を通じて得られたドメインナレッジやデータサイエンス力を活用し、企業間連携と高度な開発・量産設計を支えます。

■参加企業の役割

・ EAGLYS株式会社: ALCHEMISTA プラットフォームの提供

・ 巴川コーポレーション株式会社: ALCHEMISTAを活用した材料開発

・ 株式会社日立ハイテク: MI技術全般に関するコンサルティング、プロジェクト取り纏め、商事機能を活用した企業間のマッチング

EAGLYSについて

EAGLYSは、AI・秘密計算によるインダストリーデータの活用を促進するPrivate AI プラットフォームを提供する企業です。業界各社の秘匿データ収集からAI・データ活用を支える基盤の提供と、それを実現する要素技術の応用研究が強みです。Private AIプラットフォームを基盤にEAGLYS ALCHEMISTAをはじめとした様々なソリューションを提供させていただくことで 『世の中に眠るデータをつなぐハブとなり、集合知で社会をアップデートする』というビジョンの下、様々なお客様のAIならびにデータのコラボレーション促進を支援しております。

EAGLYS ALCHEMISTAについて

https://eaglys.co.jp/solution/alchemista/

巴川コーポレーションについて

株式会社巴川コーポレーションは、1914年の創業以来、電気絶縁紙の国産化を出発点として、産業用特殊紙のパイオニアとして事業を展開してまいりました。創業時の電気絶縁紙の国産化、磁気切符の開発、リードフレーム固定テープ、フレキシブル面状ヒーターの開発など、原料メーカーや装置メーカーとのコラボレーションを通じて、時代のニーズに応える製品を生み出してきました。現在は、電池・半導体領域をはじめとする電子材料分野において、「iCas」ブランドで熱・電気・電磁波コントロール材料を展開し、データを活用した開発実績を有しています。創業精神である「誠実・社会貢献・開拓者精神」を堅持し、グローバルに展開する開発型企業として、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

熱・電気・電磁波コントロール関連製品

https://www.tomoegawa.co.jp/product/icas/

日立ハイテクについて

日立ハイテクは、持続可能な地球環境、健康で安心・安全な暮らし、科学と産業の持続的発展に貢献するため、「知る力で、世界を、未来を変えていく」という企業ビジョンを掲げ、社会やお客さまに最先端の技術や製品・サービスを提供しています。ヘルスケア分野における医用分析装置、バイオ関連製品、放射線治療システム、半導体分野における半導体製造・検査装置のほか、環境分野や材料の研究などで用いられる分析装置、解析装置を製造・販売しています。また、電池、通信インフラ、鉄道検測、デジタルなどの産業・社会インフラ分野で高付加価値ソリューションを提供するなど、幅広い事業領域でグローバルに事業を展開しています。私たちは、社会やお客さまの真の課題を正しく知り、解決策を提供し続けることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。(2025年3月期日立ハイテクグループ連結売上収益は7,565億円)

詳しくは、日立ハイテクのWebサイト(https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/)をご覧ください。

■EAGLYS株式会社

設 立 ： 2016年12月

本 社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-3 やまとビル7F

代 表 者 ： 代表取締役社長 今林 広樹

U R L ： https://eaglys.co.jp/

■株式会社巴川コーポレーション

設 立 ： 1914年6月

本 社 ： 東京都中央区京橋二丁目１番３号 京橋トラストタワー 7階

代 表 者 ： 代表取締役社長 井上 善雄

U R L ： https://www.tomoegawa.co.jp/

■株式会社日立ハイテク

設 立 ： 1947年4月

本 社 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

代 表 者 ： 代表取締役 取締役社長 高木 由充

U R L ： https://www.hitachi-hightech.com/