【MUSIN ORIGINAL】株式会社MUSINは、ガバッ！！っとヘッドホンを収納できる、大容量仕様のオリジナルショルダーバッグ 『MUSINヘッドホンショルダー』を、3月19日(木)より発売！！

株式会社MUSINMUSINヘッドホンショルダー

株式会社MUSINは自社ブランド「MUSIN ORIGINAL」から、モニターヘッドホンやリスニングヘッドホンを収納できる大容量バッグ「MUSINヘッドホンショルダー」を2026年3月19日(木)11:00より販売を開始いたします。

MUSIN ORIGINALロゴ『MUSIN ORIGINAL』とは

MUSIN ORIGINALは、ユーザーの皆様が日々のオーディオライフをもっと快適に、手軽に、ファッショナブルに楽しめる事を目標にして、MUSINオーディオチームがユーザー目線に立ってアイテムを制作しています。

さまざまなシーンでの利用を想定して製品を考案、制作しているMUSIN ORIGINALは、オーディオ製品だけではなく、ガジェット製品やコスメ雑貨などのアイテムにも快適にご利用頂けます。

ガバッ！！っとヘッドホンを収納！！

内部にサイドポケットもあるので、付属品の収納も楽々！！

『MUSINヘッドホンショルダー』は、約400gと軽量でありながらも約4.5Lの内部容量を備えており、モニターヘッドホンやリスニングヘッドホンを丸ごと収納できる十分な内容量を備えています。

ヘッドホン本体だけではなく、ケーブルやその他プレーヤーなども一緒に持ち運ぶことが可能です。

もちろんカメラやレンズ等のガジェット類や、外出時に必要なアイテムの持ち運びにも適しているため、日常使いのバッグとしても手軽にご利用いただけるバッグとなっております。

シーンに合わせたスタイルでより便利にシンプル・カジュアルデザイン

『MUSINヘッドホンショルダー』は、軽量でクッション性のある生地を採用し、カジュアルでシンプルなデザインに仕上げました。

付属のショルダーベルトを使用すればショルダーバッグとして、取り外せばハンドバッグとしてもお使いいただけます。

そのため、用途やシーンに合わせて自由に使い分けることが可能です。

畳める！動かせる！ベルクロセパレーター機能搭載

『MUSINヘッドホンショルダー』の内部には、フラットからセパレートまで自由に位置調整ができる「ベルクロセパレーター」を備えています。

これにより優れた大容量を備えるだけでなく、ユーザーのニーズに合わせた最適な内部空間へとカスタマイズすることを可能にしました。

さらにデバイスやガジェット同士の接触をケアすると共に、バッグ内部を使いやすく整理することも容易になっています。

様々なスタイルでユーザーの求めるスタイルを叶えるスタイルに合わせた長さ調整ベルトの取り外し・長さ調整が可能

『MUSINヘッドホンショルダー』に付属する「ショルダーベルト」は、最短で90ｃｍ程度、最長で120cm程度まで調整が可能です。

本体からの着脱も可能になっていますので、ユーザーのお好みのショルダーベルトに交換することもできます。

ファスナーを開放することで、約4cmのマチ拡張が可能

MUSINヘッドホンショルダーをより大容量に活用

スリムな『MUSINヘッドホンショルダー』ですが、ファスナー部を開放することで約4cmのマチ拡張が可能になっています。

これにより、収納容量を拡大し、大型ヘッドホンや、カメラ・レンズなどのアイテムも余裕を持って収納することを可能にします。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1324.html

素材：ポリエステル・ポリウレタン

サイズ：30cm（開閉部）×23cm×27cm(底面)

マチ幅：8～12cm

内寸：28cm×20cm×8～12cm

内容物

バッグ本体

ショルダーベルト

MUSINマジッククロスグリーン（25cm×25cm）

MUSINマジッククロスグレー（35cm×35cm）

マジッククロスが２枚付属

※色落ちのリスクもございますので、万が一お洗浄の際は手洗いを推奨しております。

製品情報

販売スケジュール

販売開始日：2026年3月19日（木）11:00~

価格情報

通常税込販売価格：5,940円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1324.html(https://musinltd.com/Importbrands/1324.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

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