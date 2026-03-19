京都観光のひとときに味わう、揚げたての贅沢。「高台寺 丹虎」、春限定平日ランチ営業が決定

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営する高台寺丹虎(コウダイジタントラ／所在地：京都府京都市東山区)にてランチ営業を春限定で一部平日にも営業致します。

京都・東山、高台寺エリアに店を構える天ぷら専門店 高台寺 丹虎 では、通常は土日祝限定で営業しているランチ営業を、春の観光シーズンに合わせ期間限定で一部平日にも拡大いたします。

高台寺やねねの道にもほど近い静かな一角に佇む当店は、カウンター10席のみの特別な空間。

職人が目の前で一品ずつ揚げる天ぷらを、最も美味しい瞬間に味わえる贅沢なひとときをご提供しています。

使用するのは、全国から厳選した季節の食材。

熟練の職人が素材ごとに絶妙な温度と時間を見極め、香り控えめで雑味のない太白ごま油で軽やかに揚げることで、素材本来の旨みを最大限に引き出します。揚げたての香り、衣の軽やかな食感、そして口の中に広がる滋味深い味わいを、五感でお楽しみいただけます。

ランチでは、揚げたての天ぷらを中心に気軽に楽しめる天ぷらコースと、旬の料理とともに味わう天ぷら会席をご用意しております。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kodaiji-tantora/reserve

高台寺丹虎 春の特別ランチ営業日

日程

4月2日（木）・4月3日（金）・4月6日（月）

4月9日（木）・4月10日（金）

※その他、通常の土日祝もランチ営業いたしております。



ランチお料理

天ぷらコース 東山 6,660円

天ぷら会席 八坂 8,800円

天ぷら会席 ねね 11,000円

天ぷら会席四季 14,300円

※価格は消費税込み、別途サービス料10％を申し受けます。

春の京都散策のひとときに、揚げたての天ぷらを味わう贅沢な昼時間を。

高台寺の静けさの中で、本格天ぷらの醍醐味をご堪能ください。

高台寺丹虎 https://kodaiji-tantora.com/

桜や紅葉の景観は日本屈指とも言われる、北政所(ねね)と豊臣秀吉ゆかりの地 高台寺。

そんな400年以上続く京都東山の名所のお膝元に位置する 京都高台寺 丹虎。

風情ある石畳の入口を抜け店内に一歩足を踏み入れると、木の温もりに溢れた空間が広がります。

お料理は旬の高級食材を使用した「天ぷら」を会席料理にしてご提供いたします。非常に口当たりの良い食感を楽しめる正統派の京都らしい天ぷらをお召し上がりください。

住所

京都府京都市東山区高台寺北門前通鷲尾町503-6

電話番号

050-3113-6704

営業時間

お昼：12:00-15:00(13:00最終入店）

夜 ：17:00-22:30（19:00最終入店）

定休日

火曜・水曜

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/