株式会社MarkDoor、製造業の計画破綻リスクを構造的に解決する「生産計画最適化ソリューション」を提供開始

株式会社Mark Door

東京大学・海外大学のPh.D出身者や研究機関出身の技術者を中心に構成され、先端技術で企業課題の解決に取り組む株式会社MarkDoor（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松田 光弘、以下、マークドア）は、製造業の複雑な制約条件下での計画立案を自動化する『生産計画最適化ソリューション』の提供を開始しました。

本ソリューションは、AI・数理最適化技術を活用し、製造現場における高度な生産・部品計画の自動生成を実現します。再計画時間を最大80％削減し、属人化していた計画業務の標準化と、急な予定変動にも対応可能な生産体制の構築します。

本ソリューション開発の背景

自動車・半導体をはじめとする製造業では、納期遵守、設備能力、段取り、人員配置、材料調達など、多数の制約条件を同時に考慮した生産計画の立案が求められています。

こうした計画業務は熟練者の経験や勘に依存する場面が多く、属人化が進行しているのが現状です。その結果、欠品や設備停止、特急案件の割り込みなど突発的な変動が発生した際に迅速な再計画が困難となり、現場負荷の増大や納期遅延といった「計画破綻」が課題となっています。

さらに、少子高齢化による労働力不足が進む中、技能継承の難しさや人材確保の課題も顕在化しており、属人的な業務運用から脱却するためのデジタル化が急務となっています。



そのため、マークドアは数理最適化を基盤とした生産計画ソリューションを開発。リアルタイムの予定変動にも対応可能な生産体制の構築を支援し、製造現場の高度化と競争力強化に貢献します。

AI×数理最適化で現場の暗黙知を可視化

本サービスは、AIと数理最適化技術により製造現場の複雑な制約条件を数理モデル化し、属人的な計画業務を自動化します。

・制約考慮の自動立案と再最適化

膨大な制約を満たす実行可能な計画を短時間で立案。

突発的な変更が発生した際でも、変更によって影響を受ける前後工程も含めて迅速に再最適化します。

・計画の説明性と運用定着支援

直感的なガントチャート表示に加え、制約・判断理由を根拠として提示。

関係者の納得感と合意形成を促し、安定した運用定着を支援します。

立案時間を最大80％削減、変化に強い現場へ

『実証実験では以下の成果を確認しています』

- 計画立案・再計算時間を70～80％削減。- 突発的な予定変更下でも納期遵守と現場負荷低減を両立。- 段取り最適化により工場全体の生産効率向上を実現します。本サービスに関するお問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wKclcNzvnIbrI3xsj6kAB2r8NFeSP8rKTuS6qzqlgTDkrg/viewform

【会社概要】

株式会社MarkDoorは、東京大学・海外大学のPh.D出身者や国家研究機関の助教経験者等で構成されるAI/数理最適化のシステム開発会社です。

１. AI/数理最適化を活用した受託開発業

２. 製造業特化のロールアップM&A事業

以上、二つの事業を軸に、2030年までにグロース上場を達成いたします。



我々にしかできない付加価値を提供し、「最先端技術と人間力で、付加価値を創造し続ける」をMissionに掲げ、次なる日本の基盤産業を支えるべく活動しています。

Mark Door Inc.

代表取締役：松田 光弘

本社所在地：大阪府大阪市淀川区西中島６丁目２番３号

URL：https://markdoor.net/

設立：2021年 10月28日