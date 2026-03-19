他では見ることのできない貴重な野鳥の姿が満載の写真集『日本の野鳥いのち輝くとき』が発売。

株式会社パレード

アマチュア風景写真家として40年のキャリアを重ね、2018年より日本の野鳥撮影に本格的に取り組んできたやまだたくお氏による、珠玉の野鳥写真集。

B5横判・フルカラー80ページにわたり、ノゴマ、ムギマキ、オオマシコ、ベニマシコ、コマドリ、コルリ、キビタキ、マミジロキビタキ、コサメビタキ、オジロビタキ、エゾビタキ、ヒレンジャク、サンコウチョウ、ヤマセミ、アカショウビン、ブッポウソウ、コゲラ、アオゲラ、アカハラ、ツグミ、コガラ、ウソ、ジョウビタキといった、日本の野山や水辺に生きる多彩な鳥たちの姿を収録しています。

子育てや巣立ちの瞬間、空中で獲物をとらえるホバリングキャッチなど、野鳥たちの生命力と一瞬の輝きを切り取った写真の数々は、観察眼と粘り強い撮影の積み重ねの結晶。

野鳥ファンはもちろん、自然写真の魅力に触れたい方にもおすすめの一冊です。

著者紹介

やまだたくお

アマチュア風景写真家として活動40年、一時期全日本写真連盟岡崎支部（別名：集団岡崎）所属、会社員定年退職後2018年から日本の野鳥撮影に取り組み、現在に至る。

書籍情報

『日本の野鳥いのち輝くとき 一期一会の出合い』

著：やまだたくお

出版社：パレード

発売日：2026年3月13日

ISBN：978-4-86522-480-1

仕様：B5横判/並製/80ページ

価格：3,300円（3,000円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre07/978-4-86522-475-7.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4865224750/

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』