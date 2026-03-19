「カプコンTVチャレンジ!!」は本日3月19日(木)よる8時LIVE配信！ 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』にチャレンジ!!
出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは好評発売中の『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』。無料体験版のセーブデータを引き継いだ製品版で「土佐兄弟」のお二人がチャレンジ!!
◆本日3月19日(木)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。
https://www.youtube.com/@capcom
※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。
◆出演予定
・土佐兄弟（ゆうき・卓也）
・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）
土佐兄弟（ゆうき・卓也）
※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
◆『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
好評発売中！
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版
スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版
Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）
PlayStation(R)5パッケージ版
希望小売価格 8,990円（税込）
★『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
■カプコンTV!!（2026年2月26日(木)配信回）『バイオハザード レクイエム』発売直前特集
こちらからご覧になれます。
https://youtu.be/WHG304DaFO8?si=Eu9fqWg7FybZo2uf
★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)
https://x.com/CAPCOM_TV