「カプコンTVチャレンジ!!」は本日3月19日(木)よる8時LIVE配信！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』にチャレンジ!!

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株式会社カプコン

出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは好評発売中の『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』。無料体験版のセーブデータを引き継いだ製品版で「土佐兄弟」のお二人がチャレンジ!!




◆本日3月19日(木)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。


https://www.youtube.com/@capcom



※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。



◆出演予定


・土佐兄弟（ゆうき・卓也）


・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）



土佐兄弟（ゆうき・卓也）

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。


◆『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』



好評発売中！

プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CEROレーティング：C（15才以上対象）


対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam


価格：


・ダウンロード版


スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）


デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）


プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）



・パッケージ版


Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）


PlayStation(R)5パッケージ版


希望小売価格 8,990円（税込）



★『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/



■カプコンTV!!（2026年2月26日(木)配信回）『バイオハザード レクイエム』発売直前特集


こちらからご覧になれます。


https://youtu.be/WHG304DaFO8?si=Eu9fqWg7FybZo2uf



★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)


https://x.com/CAPCOM_TV