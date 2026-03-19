シーンに寄り添った“ちょうどいい” を叶えるバッグシリーズ　　　「キルッコ コレクション」が「ダブルアンド デイナイト」よりデビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社は、働く女性が１週間を最高に気持ち良く始めるためのお仕事バッグを提案する「W&.Day/Night」（ダブルアンド デイナイト） より、シーン寄り添った“ちょうどいい” を叶えるバッグシリーズ「キルッコ コレクション」を、公式オンラインストアおよび直営店にて、順次販売を開始しました。

「キルッコ コレクション」は、“ちょうどいい” がなかなか見つからない働く女性に向けて開発された、ミニマルで軽やかなバッグシリーズです。程よいナチュラル感とリラックスした雰囲気を備え、“ちょうどいい” 機能性と使い心地で様々なライフスタイルに寄り添う仕様です。

出張時の移動やホテル周辺での外出、日常のオフスタイルなど、貴重品や必要な荷物をコンパクトに持ち運びたいシーンで活躍するサコッシュ型、クロスボディ型、ショルダー型を展開。さらに、移動が多い出張やアクティブに動き回るシーンでも快適に使用できるリュック（小・大）を加え、シーンや好みに合わせて選べる全5型をラインナップしています。全型共通でスエード調素材を内装に採用した「スマートフォンポケット」、視認性が高い「シースルーポケット」、鍵やパスケースなどを繋げておける「キーストラップ」を配置。機能性と使いやすさを兼ね備えた、様々なライフスタイルに寄り添う仕様です。

■商品紹介

サコッシュ（No.19141）

整理整頓に便利な「オーガナイザーポケット」や「シースルーポケット」、「フロントポケット」など多数ポケットを配置。コンパクトに荷物を持ち運びできるサコッシュは、着脱可能なショルダーストラップ仕様で、ポーチとしても使用可能です。

【機能：シースルーポケット、スマホポケット、フロントポケット、あおりポケット、

キーストラップ、着脱可能ショルダー】

クロスボディ（No.19142）

他者からは開けにくい「セキュリティポケット」を身体側に配置し、メインとフロント開口部は、左右どちらからでもアクセスしやすいファスナー仕様を採用。パスポートや航空券、ペットボトルなどが入り、旅行や出張シーンにちょうどいいサイズ感です。

【機能：シースルーポケット、スマホポケット、左右両用フロントポケット、あおりポケット、

セキュリティポケット、キーストラップ】

ショルダー（No.19143）

ドリンクや折りたたみ傘を収納できる「ボトルホルダー」や、整理整頓に便利なポケットを多数配置。マチがあるので、厚みのあるお弁当やポーチも安定して持ち運ぶことが可能です。少し荷物が多い日常シーンや旅行で活躍します。

【機能：シースルーポケット、スマホポケット、左右両用フロントポケット、あおりポケット、

キーストラップ、ボトルホルダー】

リュック小（No.19144）

アジャスター付きで容量調節ができる「フロントポケット」をはじめ、上部に配した、小物の収納に便利な「フロントポケット」、ペットボトルを収納できる「サイドポケット」を配置。軽量設計で、出張時やオフの日にも活躍します。

【機能：シースルーポケット、スマホポケット、左右両用フロントポケット、あおりポケット、

13.3インチサイズ対応のPCポケット、キーストラップ、サイドボトルホルダー、

セットアップ機能】

リュック大（No.19145）

アジャスター付きで容量調節ができる「フロントポケット」をはじめ、上部に配した、小物の収納に便利な「フロントポケット」、ペットボトルを収納できる「サイドポケット」を配置。軽量設計かつ14.0インチPCサイズに対応した「PCポケット」も備えます。

【機能：シースルーポケット、スマホポケット、左右両用フロントポケット、あおりポケット、

14.0インチサイズ対応のPC ポケット（別気室）、キーストラップ、サイドボトルホルダー、

セットアップ機能】

■商品詳細

ブランド：W＆.Day/Night（ダブルアンド デイナイト）

シリーズ：キルッコ コレクション

カラー：ブラック、ウォームグレー

品番 ／ 形状 ／ サイズ(W×H×D) ／ 容量 ／ 税込価格

19141 ／ サコッシュ ／ 26×20×0cm ／ 2L ／ 8,800円

19142 ／ ボディ ／ 36×19×6cm ／ 3L ／ 12,100円

19143 ／ ショルダー ／ 36×20×10cm ／ 6L ／ 14,300円

19144 ／ リュック小 ／ 29×38×14cm ／ 15L ／ 17,600円

19145 ／ リュック大 ／ 30×42×16cm ／ 20L ／ 20,900円

■ W＆.Day/Night( ダブルアンド デイナイト) とは

「月曜の朝はキライだ。なんて、もう思わない」をキャッチコピーに、働く女性が1週間を最高に気持ちよく始めるためのツールとして、魅力的で使いやすいビジネスバッグや、使いやすくて心が弾む雑貨をお届けします。繊細なこだわりに応えるため、ニュートラルカラーやサイズのバリエーションを豊富に取り揃えました。Instagramや公式オンラインストアでは、働く女性のライフスタイルを豊かにするための情報コンテンツを充実させています。

公式オンラインストア：https://w-and-daynight.com/

Instagram：https://www.instagram.com/w_and_daynight/