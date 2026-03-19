メガネブランド「Zoff」が福島県内初出店！「Zoff 福島駅西口ピボット店」2026年3月28日（土）オープン

株式会社インターメスティック

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、2026年3月28日（土）福島県福島市にある商業施設『福島駅西口パワーシティピボット』に、「Zoff 福島駅西口ピボット店」をオープンします。また、オープンに合わせ、MAX50％OFFのオープンセールを開催します。

福島県内初出店！福島駅西口直結の商業施設にオープン！

「Zoff 福島駅西口ピボット店」は、JR福島駅西口に位置する商業施設「福島駅西口パワーシティピボット」にオープンします。同施設は「街 人 つなげていく」をコンセプトにリニューアルを進めており、食料品・飲食・生活関連サービスなど、日常生活に寄り添う店舗が集まる駅直結の利便性の高い商業施設です。駅利用者をはじめ地域住民や来訪者が気軽に立ち寄り、交流や買い物を楽しめる場所として、街のにぎわい創出を目指しています。

店内では約1000本を超えるメガネを常に取り揃え、ファミリー層を中心に老若男女問わず幅広いお客様に向けたバリエーション豊かな商品ラインナップを展開します。内装は「Zoff」のブランドカラーであるゾフブルーと白を基調にシンプルに仕上げ、ブランド戦略「Eye Performance」に基づき、「Laboratory」をテーマにしたデザインを採用。メガネの新たな価値創造を目指し、進化し続ける姿勢を表現しています。さらに、自動検眼機や順番待ち管理システム、案内モニターを導入することで、待ち時間を短縮しスムーズで快適な買い物体験を実現します。店舗周辺にはカフェや飲食などのテナントが並び、お買い物の合間に気軽に立ち寄れるほか、メガネの受け取りや加工の待ち時間には周囲のカフェなどで時間を過ごすこともでき、福島県のみなさまの生活に寄り添う店舗を目指します。

店舗詳細

店舗名：Zoff 福島駅西口ピボット店

オープン日：2026年3月28日（土）

所在地：〒960-8031 福島県福島市栄町1-1 福島駅西口パワーシティピボット 1F

営業時間：10:00～20:00

オープニングキャンペーン情報

■オープンセール開催！

「Zoff 福島駅西口ピボット店」のオープンを記念し、3月28日（土）～4月30日（木）の期間限定で、店内一部商品が20～50％OFFになるお得なオープンセールを開催します。どうぞこの機会にお得なアイテムをチェックしてください！

■累進レンズ10％OFFキャンペーン

3月28日（土）～ 4月30日（木）の期間限定で遠近両用や中近両用に使用できる累進レンズが10％OFF。初めての累進レンズをご検討中の方お得に試せるチャンスです！

｜お問い合わせ

一般のお客様 ｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）