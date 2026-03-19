【導入事例】インフラジスティックス・ジャパン株式会社が資料作成代行「VIRTUAL PLANNER」を導入。営業資料を一本化し、ブランドイメージ向上を実現

株式会社ストリームライン

株式会社ストリームライン（本社：東京都品川区、代表取締役：梶山 洋二）は、インフラジスティックス・ジャパン株式会社に、資料作成代行サービス「VIRTUAL PLANNER（バーチャルプランナー）」を導入いただきました。本導入によりバラつきのあった営業資料が一本化され、プロの構成・デザインによる「ブランドイメージの強化」と「アウトプットの質の向上」を実現。また、社内共通フォーマットとして活用することで、資料作成の大幅な時間短縮にも貢献しています。

導入の背景と課題

インフラジスティックス・ジャパン株式会社では、これまで営業資料の明確な型が定まっておらず、担当者ごとに資料のクオリティや構成にバラつきが生じていました。この状態は、企業としてのブランドイメージ低下に繋がる懸念がありました。

また、自社内では資料を作り直す工数を確保できず、パワーポイントの専門知識を持つ人材が不足していたことも課題解決を阻む要因となっていました。

導入後の効果

- 営業資料の一本化で説得力が向上バラバラだった製品紹介資料を営業資料として統合。プロの視点から情報整理をしたことで、商談時の説得力が格段に向上しました。- ブランドイメージの維持・向上現場で使われる資料のクオリティが底上げされ、課題であったブランドイメージの棄損が解消できました。- アウトプットの質向上と作成時間の短縮整理された資料が社内の共通フォーマットとして定着し、「資料が非常に作りやすくなった」と好評を得ています。商談内容に合わせたカスタマイズや公式ブログへの流用など、柔軟な運用と作成時間の短縮を同時に実現しました。資料デザイン（Before)資料デザイン（After）

公式サイトでは、インタビュー全文に加え、実際に作成した資料のデザイン（Before/After）をさらに多数公開しています。

URL： https://www.virtual-planner.com/case/19975/

インタビュー全文と制作スライドを見る :https://www.virtual-planner.com/case/19975/

資料作成代行「VIRTUAL PLANNER」への評価

単なる作業代行にとどまらない「プロフェッショナルとしての伴走姿勢」に対して、高い評価をいただきました。

- 丁寧なヒアリングとコミュニケーション力- 伝えたい本質を正しく汲み取る、的確な構成提案- 図の微細な色調整などブランドイメージを維持・向上する、細やかなデザイン対応力

【ご担当者様のコメント】

全体を通して、非常に丁寧なヒアリングと制作をしていただけたと感じています。資料の中で私たちが本来伝えたかったことをお伝えしたところ、こちらの意図を正しく汲み取り、的確な構成を提案していただきました。また、デザイン面では図ひとつをとっても色の微調整までしていただき、細やかな対応力を感じました。

引用：インフラジスティックス・ジャパン株式会社様導入インタビュー(https://www.virtual-planner.com/case/19975/)

資料作成代行サービス「VIRTUAL PLANNER」について

VIRTUAL PLANNER（バーチャルプランナー）は、営業資料や提案書など、あらゆるビジネス資料に対応したパワーポイント専門の資料作成代行サービスです。プロフェッショナル集団が企画構成からデザインまでワンストップで担い、企業やブランドの魅力を最大限に表現した資料を完全オーダーメイドで提供します。

資料作成に関するご相談は、下記サイトよりお気軽にお問い合わせください。

サービスサイト：https://www.virtual-planner.com/

株式会社ストリームラインについて

株式会社ストリームラインは「コミュニケーションの合理化で、ビジネスを進化させる」という理念を掲げ、2016年に資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」、2021年にはIR資料に特化した作成支援サービス「LEAD」の提供をそれぞれスタートしました。

創業からパワーポイント資料の作成サービスに特化し、10年間で累計支援社数1,100社を突破。さまざまな業界からご依頼をいただいており、上場企業様との取引数も既に250社を超えています。

磨き上げてきた専門性をもとに、これからも確かな信頼と多数の実績があるサービスをご提供いたします。

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